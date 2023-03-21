Звідки взявся коронавірус: Байден хоче оприлюднити секретні документи

Оприлюднення цих даних допоможе уникнути пандемій у майбутньому

Президент США Джо Байден поставив свій підпис під законом про розсекречення розвідданих про походження коронавірусної інфекції COVID-19.

Як йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому, Байден погодився з Конгресом у питанні про оприлюднення якомога більшої кількості даних про походження хвороби.

Він зазначив, що ще у 2021 році наказав розвідці використовувати всі інструменти для визначення джерела COVID-19 і висловив переконання, що це допоможе запобігти виникненню пандемій у майбутньому.

"Ми продовжуватимемо переглядати всю секретну інформацію, що стосується походження COVID-19, включаючи потенційні зв’язки з Інститутом вірусології Уханя", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, наприкінці лютого Міністерство енергетики США, яке забезпечує роботу національної американської мережі лабораторій, заявило, що вірус почав поширюватися після інциденту у китайській лабораторії.

Пізніше таку ж інформацію озвучив директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) США Крістоф Рей.