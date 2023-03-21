Откуда взялся коронавирус: Байден хочет обнародовать секретные документы

Обнародование этих данных поможет избежать пандемий в будущем

Президент США Джо Байден поставил свою подпись под законом о рассекречивании разведданных о происхождении коронавирусной инфекции COVID-19.

Как говорится в заявлении, обнародованном на сайте Белого дома, Байден согласился с Конгрессом в вопросе об обнародовании как можно большего количества данных о происхождении болезни.

Он отметил, что еще в 2021 году дал приказ разведке использовать все инструменты для определения источника COVID-19 и выразил убеждение, что это поможет предотвратить возникновение пандемий в будущем.

"Мы будем продолжать просматривать всю секретную информацию, касающуюся происхождения COVID-19, включая потенциальные связи с Институтом вирусологии Уханя", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в конце февраля Министерство энергетики США, которое обеспечивает работу национальной американской сети лабораторий, заявило, что вирус начал распространяться после инцидента в китайской лаборатории.

Позже такую же информацию озвучил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристоф Рэй.