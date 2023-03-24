Коронавірус і не лише: дітей на Львівщині масово відправляють на карантин

Дрогобицький район страждає від небезпечних хвороб

На Львівщині через спалахи небезпечних хвороб людей відправляють на карантин. Зафіксовано випадки зараження коронавірусом та сказом.

Про це передають "Укрінформ" та "Еспресо".

Так, у місті Дрогобич у дитячому садку "Лелеченька" у виховательки та медсестри було виявлено COVID-19. Через це відучора (23 березня) понад 300 дітей було відправлено на двотижневий карантин.

"Справа в тому, що підтвердився позитивний результат на ковід в однієї із вихователів середньої групи садочку, яка звернулась за медичною допомогою. Відтак – аналогічна ситуація мала місце із медичною сестрою цього дошкільного закладу освіти. Так як педагог та медична сестра контактують практично із усіма дітьми у садку – у дошкільній дитячій установі запровадили на два тижні карантин" — прокоментував ситуацію заступник начальника відділу освіти Дрогобицької міськради з питань дошкільної освіти Михайло Марченко.

У міськраді додали, що поки діти будуть перебувати вдома в садочку буде проводитися обробка та дезінфекція всіх поверхонь.

Крім того, у тому ж Дрогобицькому районі вводять карантин уже через іншу хворобу, а саме сказ. Йдеться про село Унятичі.

На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Дрогобицькому РВА ухвалили рішення ввести карантинні обмеження в Унятичах та 5-кілометровій зоні села через виявлення захворювання на сказ у собаки. Триватиме карантин до 22 травня цього року за відсутності нових випадків захворювання тварин на сказ.

Варто зазначити, що Унятичі це вже третє село у Дрогобицькому районі, де вводять карантин через цю хворобу.

"За даними розслідування правоохоронців, собака у селі Унятичі перебувала на постійному прив'язі. За день до загибелі працівниками ветеринарної служби було оглянуто тварину і було встановлено, що тварина була в лежачому стані, у неї спостерігалися судорожні, мимовільні рухи нижньої щелепи, слинотеча, собака не приймала їжу та воду. Зіниці не були збільшені, й ран від укусів на тварині не виявлено. Собака агресії не проявляла", — йдеться у матеріалі.

Проте, вже 20 березня собака померла, а за даними його господаря, днями він бачив у дворі лисицю. Пізніше лікарі підтвердили, що тварина загинула саме від вірусу сказу.

На місці загибелі собаки провели вимушену дезінфекцію території. Щоб уникнути поширення хвороби ветеринарною службою району, проводяться обходи прилеглої території.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лідер збірної України з біатлону підхопив ковід уже вдруге за рік.