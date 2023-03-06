Підхопив ковід вдруге за рік: лідер збірної України знову захворів
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Дмитро Підручний пішов на лікарняний
Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний достроково завершив сезон. У спортсмена діагностували коронавірус. Раніше Підручний розповів, що його друг загинув на війні.
Про позитивний тест на ковід український біатлоніст дізнався у Чехії, де проходив етап Кубка світу.
"Почуваюся більш-менш нормально. Симптоми є, все почалося з горла, пізніше піднялася температура, ніс заклало, кашель. Я рівно рік тому хворів, тоді було набагато важче. Зараз більш-менш нормально переноситься.
Живу сам у кімнаті, практично ізольований, ні з ким не контактую. Наш лікар дав мені купу медикаментів, тому лікуюсь. Начебто все нормально, самопочуття не катастрофічне. Терпимо", — цитує Підручного biathlon.com.ua.
Нещодавно "Телеграф" згадував про першу олімпійську медаль незалежної України. Її виборола біатлоністка Валентина Цербе на Іграх-1994.
Раніше українська біатлоністка заговорила словами Кремля. Ми також писали, що зброя української біатлоністки згоріла на базі у Чернігові. Її обстріляли російські окупанти.