Підхопив ковід вдруге за рік: лідер збірної України знову захворів

Дмитро Підручний пішов на лікарняний

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний достроково завершив сезон. У спортсмена діагностували коронавірус. Раніше Підручний розповів, що його друг загинув на війні.

Про позитивний тест на ковід український біатлоніст дізнався у Чехії, де проходив етап Кубка світу.

"Почуваюся більш-менш нормально. Симптоми є, все почалося з горла, пізніше піднялася температура, ніс заклало, кашель. Я рівно рік тому хворів, тоді було набагато важче. Зараз більш-менш нормально переноситься.

Живу сам у кімнаті, практично ізольований, ні з ким не контактую. Наш лікар дав мені купу медикаментів, тому лікуюсь. Начебто все нормально, самопочуття не катастрофічне. Терпимо", — цитує Підручного biathlon.com.ua.

Нещодавно "Телеграф" згадував про першу олімпійську медаль незалежної України. Її виборола біатлоністка Валентина Цербе на Іграх-1994.

Раніше українська біатлоністка заговорила словами Кремля. Ми також писали, що зброя української біатлоністки згоріла на базі у Чернігові. Її обстріляли російські окупанти.