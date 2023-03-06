Подхватил ковид второй раз за год: лидер сборной Украины снова заболел

Дмитрий Пидручный ушел на больничный

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный досрочно завершил сезон. У спортсмена диагностировали коронавирус. Ранее Пидручный рассказал, что его друг погиб на войне.

О положительном тесте на ковид украинский биатлонист узнал в Чехии, где проходил этап Кубка мира.

"Чувствую себя более-менее нормально. Симптомы есть, все началось с горла, позже поднялась температура, нос заложило, кашель. Я ровно год назад болел, тогда было гораздо труднее. Сейчас более-менее нормально переносится.

Живу сам в комнате, практически изолирован, ни с кем не контактирую. Наш врач дал мне кучу медикаментов, поэтому лечусь. Вроде бы все нормально, самочувствие не катастрофическое. Терпимо", — цитирует Пидручного biathlon.com.ua.

Недавно "Телеграф" вспоминал о первой олимпийской медали независимой Украины. Ее завоевала биатлонистка Валентина Цербе на Играх-1994.

Ранее украинская биатлонистка заговорила словами Кремля. Мы также писали, что оружие украинской биатлонистки сгорело на базе в Чернигове. Ее обстреляли российские оккупанты.