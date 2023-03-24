Коронавирус и не только: детей на Львовщине массово отправляют на карантин

Дрогобычский район страдает от опасных болезней

Во Львовской области из-за вспышек опасных болезней людей отправляют на карантин. Зафиксированы случаи заражения коронавирусом и бешенством.

Об этом передают "Укринформ" и "Еспресо".

Так, в городе Дрогобыч в детском саду "Лелеченька" у воспитательницы и медсестры был выявлен COVID-19. Из-за этого со вчерашнего дня (23 марта) более 300 детей были отправлены на двухнедельный карантин.

"Дело в том, что подтвердился положительный результат на ковид у одного из воспитателей средней группы садика, которая обратилась за медицинской помощью. Следовательно – аналогичная ситуация имела место с медицинской сестрой этого дошкольного учебного заведения. Так как педагог и медицинская сестра контактируют практически со всеми детьми в саду — в дошкольном детском учреждении ввели на две недели карантин", — прокомментировал ситуацию заместитель начальника отдела образования Дрогобычского горсовета по вопросам дошкольного образования Михаил Марченко.

В горсовете добавили, что пока дети будут находится дома в садике будет проводится обработка и дезинфекция всех поверхностей.

Кроме того, в том же Дрогобычском районе вводят карантин уже из-за другой болезни, а именно бешенства. Речь идет о селе Унятичи.

На заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Дрогобычском РВА приняли решение ввести карантинные ограничения в Унятичах и 5-километровой зоне села из-за выявления заболевания бешенством у собаки. Продлится карантин до 22 мая этого года при отсутствии новых случаев заболевания животных бешенством.

Стоит отметить, что Унятичи это уже третье село в Дрогобычском районе, где вводят карантин из-за этой болезни.

"По данным расследования правоохранителей, собака в селе Унятичи находилась на постоянной привязи. За день до гибели работниками ветеринарной службы было осмотрено животное и было установлено, что животное было в лежачем состоянии, у него наблюдались судорожные, непроизвольные движения нижней челюсти, слюнотечение, собака не принимала пищу и воду. Зрачки не были увеличены, и раны от укусов на животном не обнаружены. Собака агрессии не проявляла", — говорится в материале.

Однако, уже 20 марта собака умерла, а по данным его хозяина, на днях он видел во дворе лисицу. Позже врачами было подтверждено, что животное погибло именно от вируса бешенства.

На месте гибели собаки провели вынужденную дезинфекцию территории. Во избежание распространения болезни ветеринарной службой района проводятся обходы прилегающей территории.

Напомним, ранее мы писали, что лидер сборной Украины по биатлону подхватил ковид уже второй раз за год.