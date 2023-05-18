Украинские воины потеснили врага и серьезно продвинулись на западе Бахмута

Враг понес серьезные потери после наступательной операции 3-й ОШБ

Украинские воины продолжают оттеснять врага под Бахмутом. Воины третьей отдельной штурмовой бригады продвинулись в западных окрестностях Бахмута на 700 метров вглубь позиций россиян.

Об этом воины рассказали в своем официальном канале. Позже они пообещали сообщить подробности.

Воины 3-й ОШБ продвинулись на 700 метров вглубь на западе Бахмута, а ширина полосы прорыва составила 2 км. Своими действиями украинские защитники создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

"Предварительно, у противника не менее 50 "200-х" (убитых — Ред.)и до сотни "300-х" (раненых — Ред). На сегодня еще 4 россиян — в плену. Также ликвидированы резервы врага на данном направлении, в том числе несколько российских складов БК", — сообщили в пресс-службе бригады.

Штурмовые действия были выполнены бойцами 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов. Подробности касательно этой операции воины пообещали сообщить позже.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит Бахмут сегодня. Россияне ежедневными обстрелами уничтожили город, на фото со спутника видны пожары и масштабы разрушений.