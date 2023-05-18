Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец рассказал "Телеграфу" о возможности неожиданного развития событий

Происходящее сейчас вокруг Бахмута, который остается одной из самых горячих точек с осени прошлого года, является продолжением бессмысленной наступательной операции россиян. Да, мы имеем в последнее время там определенные успехи . Но противник не прекращает атак и обстрелов .

Для оккупантов это всё имеет уже не стратегическое, а символическое значение. Приказали взять, а какой ценой не важно. И они будут переть.

Сама по себе российская наступательная операция на Донбассе в стратегическом смысле потеряла значение. За теми остатками городов, которые оккупанты штурмуют, скорее, по инерции (Бахмут, Угледар, Марьинка, постоянно обстреливаемая Авдеевка) находятся еще более мощно укрепленные оборонительные линии ВСУ. И положив десятки тысяч своих вояк не пойми ради чего, россияне упрутся в новую бетонную стену.

Но Кремль требует – надо захватить Бахмут. Хотя бы, чтобы объяснить самим себе, зачем более полугода с истерическим упорством штурмовали его и стирали с лица земли. Бессмысленно и беспощадно.

Между тем продвижение наших Сил обороны в районе всё того же Бахмута в последние дни свидетельствует об изменении характера боевых действий там. И возможности неожиданного развития сценария. Например, окружения российской группировки. О чем главарь ЧВК "Вагнер" пригожин, кстати, предупреждал еще более месяца назад. И о чем продолжает вопить сейчас.

Ситуация с самим пригожиным разворачивается весьма интересно. Похоже, он играет в собственную политическую игру. Но с подачи своих кремлевских кураторов – Сергея Кириенко и братьев Ковальчуков, которые его поддерживают политически и финансово. Очевидно, что это – проект и под президентские выборы, и под выборы в Госдуму. А-ля ура-патриотический. Пока – под эгидой Кремля. Однако, учитывая авантюрность и непредсказуемость пригожина, можно ожидать любого развития событий. Включая его выход из-под контроля. Что приведет к неминуемой ликвидации пригожина его же кремлевскими кураторами.