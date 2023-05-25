Внештатная зарплата раненых военных: на какую сумму бойцы могут рассчитывать

Украинские военные на лечении могут получать мизерные зарплаты

В Украине бойцам полагаются дополнительные выплаты на лечение различных болезней, но у раненых военных, переведенных за штат, остро встал вопрос о денежном обеспечении.

О минимальном денежном обеспечении раненых бойцов на своей странице в Facebook рассказал адвокат Александр Пересоляк.

Так, по словам адвоката, если военнослужащего уволили со службы и исключили из личного состава на период лечения, то финансовое обеспечение сокращается до 500-700 гривен в месяц.

Пересоляк добавляет, если военный на период лечения занимает любую должность, то сокращение до 500-700 гривен месячного обеспечения является незаконным.

К тому же военные, получившие ранения, контузию или травму, связанную с защитой Родины, получат вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Также эти боевые будут храниться во время отпуска после лечения, если ранение было тяжелым.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о трех выплатах уволенным военным. Размер суммы денежного обеспечения будет зависеть от последней должности бойца.