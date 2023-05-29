Кредитные льготы для бойцов в Украине: что это и как их можно оформить
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Украиной предусмотрены еще одни социальные преимущества для военных
Украинские военнослужащие, кроме льгот на оплату коммунальных услуг, имеют право на еще одну — льготу по кредиту.
Как сообщает Юридическая сотня, эта льгота не касается военных, имеющих прошлую кредитную задолженность. К тому же она действует в течение особого периода.
Для военнослужащих предусмотрены следующие льготы:
- освобождение от уплаты процентов за использование кредитом;
- освобождение от уплаты штрафов/пени за несвоевременную уплату платежей по кредиту (перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами).
В публикации прилагается инструкция, как воспользоваться льготами по кредиту:
- Письменно уведомить кредитодателя о прохождении военной службы и предоставить документы, подтверждающие это;
- Эти документы могут получить родственники военнообязанных для предъявления их по месту требования.
По поводу, какие документы следует подать, Юридическая сотня назвала два: военный билет, в котором в соответствующих разделах проставляются отметки, или справку о призыве военнообязанного на военную службу.
Документы выдает военный комиссариат или воинская часть.
"Поскольку льготы не касаются погашения основного долга по кредитной задолженности (тела кредита) — этот вопрос следует индивидуально решать с кредитодателем. Например, договориться о реструктуризации — изменении условий кредитного договора на более лояльные для заемщика или кредитные каникулы — отсрочка долга." — говорится на странице.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о льготах семьям погибших ветеранов. Предусмотрено 14 разных социальных предпочтений.