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Кредитные льготы для бойцов в Украине: что это и как их можно оформить

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Военные имеют право на льготы по кредитным обязательствам Новость обновлена 29 мая 2023, 12:38
Военные имеют право на льготы по кредитным обязательствам. Фото Генштаб ВСУ

Украиной предусмотрены еще одни социальные преимущества для военных

Украинские военнослужащие, кроме льгот на оплату коммунальных услуг, имеют право на еще одну — льготу по кредиту.

Как сообщает Юридическая сотня, эта льгота не касается военных, имеющих прошлую кредитную задолженность. К тому же она действует в течение особого периода.

Для военнослужащих предусмотрены следующие льготы:

  • освобождение от уплаты процентов за использование кредитом;
  • освобождение от уплаты штрафов/пени за несвоевременную уплату платежей по кредиту (перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами).

В публикации прилагается инструкция, как воспользоваться льготами по кредиту:

  • Письменно уведомить кредитодателя о прохождении военной службы и предоставить документы, подтверждающие это;
  • Эти документы могут получить родственники военнообязанных для предъявления их по месту требования.

По поводу, какие документы следует подать, Юридическая сотня назвала два: военный билет, в котором в соответствующих разделах проставляются отметки, или справку о призыве военнообязанного на военную службу.

Документы выдает военный комиссариат или воинская часть.

"Поскольку льготы не касаются погашения основного долга по кредитной задолженности (тела кредита) — этот вопрос следует индивидуально решать с кредитодателем. Например, договориться о реструктуризации — изменении условий кредитного договора на более лояльные для заемщика или кредитные каникулы — отсрочка долга." — говорится на странице.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о льготах семьям погибших ветеранов. Предусмотрено 14 разных социальных предпочтений.

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#Военные #Льготы #ВСУ