Льготы для семей ветеранов: на что рассчитывать семьям военных

Семьям ветеранов, в случае их гибели, предоставляются разные льготы

В Украине предусмотрены льготы для членов семьи военного в случае его смерти.

Как сообщает Верховная Рада, семья погибшего ветерана может рассчитывать на 14 разных видов социальной помощи подобного уровня.

По закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", семьям погибших (умерших) ветеранов войны и семьям погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины предоставляется ряд льгот на:

бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

бесплатное первоочередное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

50-процентную скидку платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. м общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10 ,5 кв.м на семью);

50-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления. Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчете платы за отопление составляет 21 кв. м отапливаемой площади на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. м на семью. Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется 50-процентная скидка за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отопительной площади (42 кв. м на каждого человека, имеющего право на скидку платы, и 21 кв. м на семь ю);

внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной ремонт жилых домов и квартир;

пользование при выходе на пенсию (независимо от времени ухода на пенсию) или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены за предыдущим местом работы;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы;

использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время; получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год.

В сообщении добавляется, что одной из льгот является преимущественное право оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации;

Также родственники погибших военных могут рассчитывать на внеочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе за счет передаваемой министерствами жилой площади, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций. Лица, указанные в настоящей статье, снабжаются жилой площадью в течение двух лет со дня взятия на квартирный учет.

В то же время члены семей ветерана имеют право на получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет начиная с пятого года по окончании строительства. Указанные ссуды предоставляются в порядке, определяемом Кабинетом Министров Украины;

Еще в список входит такая льгота: пенсия или ежемесячное пожизненное денежное содержание или выплачиваемая вместо пенсии государственная социальная помощь повышается на 25 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Дружинам (мужчинам) умерших участников войны и боевых действий, партизан и подпольщиков, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак, пенсия или ежемесячное пожизненное денежное содержание или выплачиваемая государственная социальная помощь вместо пенсии повышаются на 10 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о дополнительных выплатах военным, разминирующим Украину. Некоторые саперы имеют право на вознаграждение в размере 30 тысяч гривен.