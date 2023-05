"Выбрал позывной "Аист", потому что они возвращаются домой": в боях за Бахмут погиб журналист

Воину было всего 33 года

В тяжелых боях за Бахмут погиб украинский журналист, первый главный редактор интернет-издания "Сихів Медіа" Виктор Петров. Украинскому воину было всего 33 года.

Защитник воевал в рядах 54-й отдельной механизированной бригады имени Гетьмана Ивана Мазепы в восточном направлении. Об этом сообщают на сайте Национального союза журналистов Украины.

"Виктор в 2016-2019 был первым редактором интернет-издания "Сихів Медіа". Затем занимался видеосъемкой – снимал документальные фильмы, видеосюжеты, коммерческие видеоклипы, вместе с журналисткой Галой Козютинской создал креативную студию съемки и монтажа, а в последний год – креативную школу для подростков-львовян и вынужденных переселенцев. Долгое время Виктор был членом правления общественной организации "Институт общественных инициатив", – рассказала НСЖУ главный редактор "Сихів Медіа" Карина Роханская.

Также Виктор основал WHAT IF creative studio и Креативную школу What If. Был инициатором многих проектов. А в конце 2022 года мужчина был мобилизован и отправился защищать свою страну от российских оккупантов.

"Он выбрал себе позывной Аист, говорил, потому что они всегда возвращаются домой, а я ему послала маленького аиста, как оберег, который когда-то покупала в Страсбурге, это символ Эльзаса", – сказала мама Виктора Ирэна Петрова.

По ее словам, сын не мог оставаться в стороне, когда нужно было действовать, потому отправился бороться с захватчиками. Женщина также вспоминает, каким Виктор был при жизни:

"Не ел мяса, потому что жалел все живое, сдавал кровь онкобольным детям, всегда помогал всем друзьям, жил наполненной жизнью… Писал каждый день: мамулечка, я тебя так люблю, держитесь с папой, все будет хорошо, уже совсем скоро!! Ему навеки 33, помните, какую цену платит Украина за свободу!!".

