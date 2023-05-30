Вывел раненых побратимов из-под обстрела: на фронте героически погиб украинский боец

У Героя осталась жена и маленькая дочь

Украинские военные порой совершают невероятные поступки на фронте, рискуя собственной жизнью. Такой стала история Михаила Яворского с позывным "Чикаго". Перед тем как получить смертельное ранение, герой вывел из-под обстрела двух раненых бойцов.

Об этом сообщили на странице Дзвинячской объединенной территориальной общины в Facebook.

"Он был примером подлинного патриотизма, самопожертвования и служения. В начале полномасштабного вторжения он оставил комфортную жизнь в США и пошел бороться за свободу Украины, а вся семья Михаила с первых дней войны активно поддерживает наших военных, оказывая всестороннюю волонтерскую помощь", — говорится в сообщении.

Дома у погибшего воина осталась большая семья: мама, сестра, супруга и маленькая дочь

"В эти моменты скорби выражаем самые искренние соболезнования семье и близким Михаила! Пусть наши молитвы и поддержка помогут им пережить эту невыразимую потерю", — отметается в посте.

Прощание с военным состоится 30 мая ориентировочно в 14 часов на Аллее Героев в Богородчанах. После панихиды процессия с погибшим защитником отправится в с. Космач.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Бахмуте при эвакуации раненых побратимов погиб военный медик. Храброму защитнику было 42 года.