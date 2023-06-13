Впервые с начала войны: в боях за Украину погиб доброволец из Финляндии

Погибшему воину не было и 30 лет

В ходе боевых действий в Украине погиб первый военный-доброволец из Финляндии. Среди остальных финских бойцов, прибывших защищать страну от оккупантов, он находился в Украине дольше всего.

Об этом сообщает финское издание Yle, ссылаясь на информацию Тины Сойни, возглавляющей группу волонтерской помощи в Украине. Погибший воин принадлежал к ее группе.

Мужчина занимался оказанием медицинской помощи раненным бойцам, эвакуацией и доставкой гуманитарной помощи на передовую. Зимой и весной он находился в составе военно-медицинской бригады в Бахмуте, где были и продолжаются ожесточенные бои.

Отмечается, что доброволец прибыл в Украине вскоре после того, как россия начала полномасштабную войну на территории нашей страны. Храброму воину не было еще даже 30 лет.

К слову, на войне в Украине по состоянию на осень 2022 года находилось около пятидесяти финских добровольцев. Из соображений безопасности более точные цифры не сообщают.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с начала полномасштабной войны на фронте погибло 16 добровольцев из США. Сколько всего воинов из Штатов сейчас воюет в Украине — неизвестно, но речь может идти о тысячах людей.