Любил свою работу и просвещал людей: на фронте погиб научный сотрудник "Софии Киевской"

Перед тем, как уйти на фронт, Денис был назначен на новую должность

Ежедневно на фронте гибнут лучшие сыновья и дочки Украины. Недавно стало известно о том, что погиб двоюродный брат центрального защитника "Динамо" Дмитрий. А сегодня стало известно о гибели сотрудника заповедника "София Киевская" Дениса Борисова.

Об этом сообщили на официальной странице Национального заповедника в Фейсбуке. Научный сотрудник "Софии Киевской" погиб во время вражеского артиллерийского обстрела.

Денис бросил работу в заповеднике и отправился на фронт, где в рядах ВСУ защищал страну от врага. Коллеги отзываются о ем тепло и выражают искренние соболезнования семье, друзьям и близким. Вдовой осталась жена Дениса, а детьми пара не успела обзавестись.

"Жгучая боль и горькая грусть. Трудно принять и поверить. Денис был искренним, доброжелательным, ответственным, множество открытий и достижений ждало бы его, если бы не жестокая война. Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и близким. Герои не умирают, Денис, они остаются в наших сердцах! Вечная память и слава!", — сказано в сообщении.

Известно, что Денис Борисов занимался изучением истории жизни и быта обитателей Дома митрополитов Софийского монастыря. Нашел интересные показания, участвовал в научных форумах, в обустройстве Митрополичьего дома, проводил экскурсии, читал лекции, устраивал выставки. Накануне вызова в военкомат, его назначили руководителем музея "Кирилловская церковь".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фронте близ поселка Белогоровка (Луганская область) погиб украинский футболист Вячеслав Савицкий. Ему было всего 25 лет.