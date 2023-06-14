В Украину из рф спустя почти 7 лет вернулся экс-политзаключенный Захтей: не обошлось без проблем (видео)

Россияне после окончания срока еще долго не могли вернуть экс-политзаключенного в Украину

В о Львоскую область спустя 6,5 лет политического заключения вернулся украинец Андрей Захтей. В 2016 году его обвинили в диверсионной деятельности, после чего отправили за решетку.

Подробностями поделились на портале "Суспільне". Когда украинца посадили в тюрьму в россии, его дочери было полгода, а сейчас 7 лет.

Известно, что в августе 2016 года Андрея Захтея в Крыму задержала ФСБ по подозрению в диверсионной деятельности. На тот момент украинец занимался на полуострове частными перевозками, но оккупанты предположили, что он якобы должен был встретить "диверсионную группу" и возить ее по Крыму. По этому обвинению его осудили на 6,5 лет. Жена Захтея после двух обращения в межведомственную комиссию добилась, чтобы ее мужу присвоили статус политзаключенного.

Именно перед арестом украинец последний раз видео свою дочь Александру, которой было 7 месяцев. Сегодня его встречала уже взрослая 7-летняя девочка, обмотавшись флагом Украины.

"Я знаю, что папа меня очень любит. Я по нему очень скучаю. И вчера я услышала, что папа сегодня приедет, я так обрадовалась, что расплакалась, так папу ждала", — говорит дочь политзаключенного Александра Захтей.

Срок заключения Андрея завершился еще в феврале 2023 года, но домой он смог попасть только сейчас из-за бюрократии. Из-за войны россия не смогла доставить политзаключенного на родину и держала его в Центре для иностранцев в Ростовской области 90 дней, после чего он смог выехать в Литву, а оттуда уже в Украину.

"У них есть буква закона и все. Тебя привезли и есть проблема. Это — дипломатические отношения. А их нет. Куда тебя везти? Надо думать — у них есть 90 дней думать. И они 90 дней думали о том ли я гражданин Украины, или нет, потому что у меня паспорт просроченный", — говорит бывший заключенный Андрей Захтей.

Когда бывший политзаключенный увидел жену и дочь, он еле сдерживал слезы. Супруга Оксана, которая видела мужа последний раз три года назад, тоже была на грани эмоций.

"Эмоции переполняют, дочь тому доказательство. Я не видела его где-то 3 года. Столько прошло с тех пор, как я ездила в последний раз на свидание, а потом карантин, потом война", — сказала Оксана Захтей.

Сейчас Андрей планирует посвятить время своей семье и проходить лечение и реабилитацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что брат известного артиста Антона Савлепова больше года находится в плену у россиян. Мужчина не поддержал захватчиков в Харьковской области и выходил на митинги протеста с украинскими флагами. И уже больше года от него нет никаких вестей.