В Україну з рф майже через 7 років повернувся екс-політв’язень Захтей: не обійшлося без проблем (відео)

Росіяни після закінчення терміну ще довго не могли повернути екс-політв’язня в Україну

У Львівську область через 6,5 років політичного ув’язнення повернувся українець Андрій Захтей. У 2016 році його звинуватили у диверсійній діяльності, після чого відправили за ґрати.

Подробиці поділилися на порталі "Суспільне". Коли українця посадили до в’язниці у росії, його доньці було півроку, а зараз 7 років.

Відомо, що у серпні 2016 року Андрія Захтея у Криму затримала ФСБ за підозрою у диверсійній діяльності. На той момент українець займався на півострові приватними перевезеннями, але окупанти припустили, що він нібито мав зустріти диверсійну групу і возити її по Криму. За цим звинуваченням його засудили до 6,5 років. Дружина Захтея після двох звернення до міжвідомчої комісії добилася, щоб її чоловікові надали статус політв’язня.

Саме перед арештом українець востаннє відео свою доньку Олександру, котрій було 7 місяців. Сьогодні його зустрічала вже доросла 7-річна дівчинка, обмотавшись прапором України.

"Я знаю, що тато мене дуже любить. Я за ним дуже сумую. І вчора я почула, що тато сьогодні приїде, я так зраділа, що розплакалася, так тата чекала", — каже дочка політв’язня Олександра Захтей.

Термін ув’язнення Андрія завершився ще у лютому 2023 року, але додому він зміг потрапити лише зараз через бюрократію. Через війну росія не змогла доставити політв’язня на батьківщину і тримала його в Центрі для іноземців у Ростовській області 90 днів, після чого він зміг виїхати до Литви, а звідти вже в Україну.

"У них є буква закону і все. Тебе привезли і є проблема. Це — дипломатичні відносини. А їх немає. Куди тебе везти? Треба думати — у них є 90 днів думати. І вони 90 днів думали про те, чи я громадянин України, чи ні, бо маю паспорт прострочений", — каже колишній в’язень Андрій Захтей.

Коли колишній політв’язень побачив дружину та дочку, він ледве стримував сльози. Дружина Оксана, яка бачила чоловіка востаннє три роки тому, теж була на межі емоцій.

"Емоції переповнюють, дочка тому доказ. Я не бачила його десь 3 роки. Стільки минуло з того часу, як я їздила востаннє на побачення, а потім карантин, потім війна", — сказала Оксана Захтей.

Наразі Андрій планує присвятити час своїй родині та проходити лікування та реабілітацію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що брат відомого артиста Антона Савлепова понад рік перебуває у полоні у росіян. Чоловік не підтримав загарбників у Харківській області та виходив на мітинги протесту з українськими прапорами. І вже більше року від нього немає жодних звісток.