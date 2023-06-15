По всей Украине была объявлена вторая за день воздушная тревога: все подробности

В небо был поднят российский самолет

В Украине около 18:18 прозвучала вторая за день и за последние два часа воздушная тревога. Причиной стал взлет российского сверхзвукового высотного всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31К.

Согласно порталу Ukrainealarm тревога объявлена во всех регионах Украины. Информации о пусках ракет на данный момент нет.

Известно, что самолет МиГ-31К является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая несет опасность для всех без исключения регионов Украины. Ранее ракеты "Кинжал" считались незбиваемыми, однако во время очередного ночного обстрела силы ПВО Украины при помози западного оружия смогли "приземлить" шесть таких ракет.

Обновлено 18:35. В 18:33 стало известно, что МиГ пошел на посадку. Но появилась опасность взлета двух ТУ-95.

Обновлено 18:40. В некоторых регионах страны начали отменять воздушную тревогу. В частности, речь идет о Киеве и западных регионах. Осталось 11 областей, которым может угрожать опасность.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ночь на 15 июня неизвестные БПЛА атаковали крымский полуостров. Жертв нет, но есть разрушения — в ряде домов выбиты стекла.