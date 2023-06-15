По всій Україні була оголошена друга за день повітряна тривога: всі подробиці

У небо було піднято російський літак

В Україні близько 18:18 пролунала друга за день та за останні дві години повітряна тривога. Причиною став зліт російського надзвукового висотного винищувача-перехоплювача далекого радіусу дії МіГ-31К.

Згідно з порталом Ukrainealarm тривога оголошена у всіх регіонах України. Інформації про пуски ракет наразі немає.

Відомо, що літак МіГ-31К є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинжал", яка несе небезпеку для всіх без винятку регіонів України. Раніше ракети "Кинжал" вважалися незбивними, проте під час чергового нічного обстрілу сили ППО України за допомогою західної зброї змогли "приземлити" шість таких ракет.

Оновлено 18:35. О 18:33 стало відомо, що МіГ пішов на посадку. Але виникла небезпека зльоту двох ТУ-95.

Оновлено 18:40. В деяких регіонах країни почали відміняти повітряну тривогу. Зокрема, мова йде про Київ та західні регіони. Залишилося 11 областей, яким може загрожувати небезпека.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в ніч проти 15 червня невідомі БПЛА атакували кримський півострів. Жертв немає, але є руйнування — у низці будинків вибиті шибки.