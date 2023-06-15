Воздушная тревога по всей Украине: что известно в данный момент

Россия подняла в небо свою авиацию

Днем, 15 июня, практически по всей территории Украины начали распространяться сигналы воздушной тревоги. В сети сообщают о ракетной опасности из-за взлета российской авиации. Говорят, что борт, который летит рядом с нашей страной может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Об этом сообщает "Телеграф".

16:00 По данным мониторинговых сообществ, если вылет не боевой, воздушная тревога по всей Украине будет продолжаться ориентировочно 20-30 минут.

15:53 Тревога уже по всей Украине. В сети сообщают о взлете Миг-31 c авиабазы "Саваслейка", который может нести "Кинжалы".

15:50 К настоящему времени сигналы воздушной тревоги не звучат только в Ровенской области.

Изначально были регионы, в которых на звучали сирены, но позже тревога распространилась и на них.