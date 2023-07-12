Спас жизнь своему побратиму: в бою за Бахмут погиб военный из Лимана
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Дома у мужчины остались жена и сын
Украинские военные на фронте совершают невероятные подвиги ценой собственной жизни и такой стала трагичная история украинского военного Владимира Колдашева из Лимана. Он спас своего побратима, но вскоре сам погиб.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Лиманской военной администрации Александр Журавлев.
По его словам, трагедия случилась 4 июля этого года. Обороняя Украину от оккупантов Владимир Колдашев во время ведения боевых действий в городе Бахмут.
"Добрым отцом, любящим мужчиной, порядочным человеком с пылким чувством справедливости был Владимир. Он храбро отстаивал свой край, спас жизнь побратима, но вскоре погиб сам. Искренне сочувствуем семье, друзьям, собратьям!", — говорится в сообщении.
Журавлев отметил, что дома у погибшего воина остались супруга и сын.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях на Донбассе погиб подполковник, заместитель командира "Альфы" управления СБУ области Глеб Лакуста. Похороны украинского защитника проходили 5 июля на Аллее Славы Черновцов. К слову, его брат — Герой Украины Олег Лакуста.