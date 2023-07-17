Спас побратимов, а сам живым не вернулся: в бою за Бахмут героически погиб командир подразделения

У воина осталась жена и две дочки

В тяжелых боях за Бахмут погиб командир тактической группы "Карпатской Сечи" Анатолий Тегза (позывной "Варвар"). Он героически спас жизнь своему побратиму и командиру смежного подразделения, а сам спастись, к сожалению, не смог.

Об этом сообщили на странице "Карпатской Сечи" в Facebook.

"Варвар был мужчиной безграничной смелости и безудержной воли. Для него не было ничего невозможного. Всегда на острие, всегда впереди – он вдохновлял нас своим примером. За безупречное выполнение боевых задач во время предыдущей кампании на Бахмутском направлении награжден Золотым крестом Главнокомандующего ВСУ", — говорится в сообщении.

В ходе своего последнего боя Анатолий Тегза отличился настоящим героическим поступком.

"В последнем бою проявил себя героически, перед смертью спас жизнь своему побратиму и командиру смежного подразделения. Непоправимая потеря", — отметили в "Карпатской Сечи".

Также о трагедии написал на своей странице в Facebook брат погибшего воина.

"В ходе проведения контрнаступления в районе г. Бахмута их подразделение попало под артобстрел. Спасая своих получивших ранения собратьев, пошел помогать раненым бойцам из другого подразделения (потому что по-другому он не мог) и к большому сожалению живым не вернулся! Земля тебе пухом! Герои не погибают! Держи небо, брат!", — сказал он.

У защитника осталась супруга и две дочери.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб военный из Лимана Владимир Колдашев. Мужчина героически спас жизнь своему побратиму.