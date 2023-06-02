Оборона Бахмута: аналитик назвал ключевой момент для ВСУ

Никаких "разочарований" от потери ВСУ Бахмута быть не должно .

Захват Бахмута российскими оккупантами не станет ни политической, ни стратегической победой для кремля, и осознание этого факта уже "догоняет" самих россиян. На Западе же изначально отдавали себе отчет, какое значение для ВСУ имеет этот город, и с пониманием наблюдали за происходящим.

Об этом политический аналитик Александр Кочетков рассказал в комментарии сайту "Телеграф".

Эксперт уверен: события на фронте не способны никак повлиять на уровень политической, финансовой и военной поддержки Украины со стороны наших союзников, ведь одолеть общего врага удастся лишь совместными усилиями.

"Ключевым аспектом в этой ситуации является не ситуация в самом Бахмуте, а контроль над господствующими высотами вокруг него. И здесь сила за нами. В Минобороны США это прекрасно понимают, поэтому никаких "разочарований" [от потери города] быть не может. Сейчас Запад ожидает от Украины мощного и успешного контрнаступления, опять же, с пониманием ожидая ровно столько, сколько потребуется для подготовки этой операции", — говорит политолог в комментарии "Телеграфу".

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Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр заявил, что оккупанты изменили формат операции на Бахмутском направлении, сейчас там наблюдается временное затишье. Он также рассказал, что продвижение ВСУ на флангах под Бахмутом приостановилось и назвал причину.