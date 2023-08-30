Одессита находчиво обманули через OLX, продав груду камней вместо xBox (видео)

В сети считают, что не все можно покупать через Интернет

Мошенники обманули жителя Одессы и продали ему вместо приставки Xbox кучу камней, склеенных монтажной пеной. В сети винят парня в том, что он повелся на слишком дешевую стоимость приставки.

В Twitter поделились видео, на котором обманутый покупатель показал, как изнутри выглядит приставка. Стоит отметить, что аферисты заморочились и подключили к блоку питания светодиод.

Так, на популярном сайте Olx одессит заказал приставку Xbox с оплатой наложенным платежом. Во время осмотра на почте он включил приставку, чтобы проверить, работает ли она. Кнопка пуска загорелась, как и должно быть, из чего покупатель сделал вывод, что Xbox рабочий и оплатил товар. Но светящаяся кнопка — это единственное, что по итогу работало в приставке.

Будучи уже дома и подключив его к сети, мужчина понял, что что-то не так и решил разобрать коробку. От увиденного он был в шоке — вместо плат, шлейфов и других необходимых деталей была куча камней, залитая сверху монтажной пеной.

"Это просто капец. В самой приставке монтажная пена и камни. Камни, чтобы давали вес посылке, а монтажная пена, чтобы ничего не болталось. Это просто афигеть", — подытожил обманутый покупатель.

В сети посоветовали мужчине не вестись на слишком низкие цены, так как "Xbox не может стоить, как пачка сока". Также пользователи сети считают, что покупать электронику на сайте Olx и в принципе в интернете не надежно, так как можно легко наткнуться на подобных аферистов, лучше делать покупки в магазинах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что мошенник клонировал популярный Telegram-канал и присвоил миллионы гривен, которые украинцы скидывали на помощь для ВСУ.