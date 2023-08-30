Одесита винахідливо обдурили через OLX, продавши купу каміння замість xBox (відео)

У мережі вважають, що не все можна купувати через Інтернет

Шахраї обдурили мешканця Одеси і продали йому замість приставки Xbox купу каміння, склеєного монтажною піною. У мережі звинувачують хлопця в тому, що він повівся на дешевшу вартість приставки.

У Twitter поділилися відео, на якому ошуканий покупець показав, як зсередини виглядає приставка. Варто зазначити, що аферисти заморочилися та підключили до блоку живлення світлодіод.

Так, на популярному сайті Olx одесит замовив приставку Xbox з можливістю післяплати. Під час огляду на пошті він увімкнув приставку, щоб перевірити, чи працює вона. Кнопка пуску загорілася, як і має бути, з чого покупець зробив висновок, що Xbox робочій і оплатив товар. Але кнопка, що світиться, — це єдине, що за підсумком працювало в приставці.

Бувши вже вдома та під'єднавши його до мережі, чоловік зрозумів, що щось не так вирішив розібрати коробку. Від побаченого він був шокований — замість плат, шлейфів та інших необхідних деталей була купа каміння, залита зверху монтажною піною.

"Це просто капець. У самій приставці монтажна піна та каміння. Камені, щоб давали вагу посилці, а монтажна піна, щоб нічого не бовталося. Це просто очманіти", — підсумував ошуканий покупець.

У мережі порадили чоловікові не вестись на дуже низькі ціни, оскільки "Xbox не може коштувати, як пачка соку". Також користувачі мережі вважають, що купувати електроніку на сайті Olx і в принципі в інтернеті не надійно, тому що можна легко натрапити на подібних аферистів, краще купувати в магазинах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що шахрай клонував популярний Telegram-канал та привласнив мільйони гривень, які українці скидали на допомогу для ЗСУ.