Компактный и быстрый Spartan: чем полезен британский БТР на фронте (видео)

У машины уже есть украинская модернизация для усиления огневой мощи

В украинской армии множество видов бронетранспортеров. Часть из них Украина имела, некоторые передали союзники, часть волонтеры докупали самостоятельно. Бронированная сила Украины достаточно разнообразна. Среди техники есть гусеничный бронетранспортер британского производства FV103 Spartan.

На вооружение этот БТР был поставлен в конце 70-х. Такая бронированная машина предназначена для транспортировки. Она мобильна, невелика, может передвигаться по воде. На фронте Spartan может выполнять задачи как в инженерных подразделениях, так и перевозить небольшие группы разведчиков минометчиков или саперов. Помещается в него семь человек, три из которых это экипаж.

Характеристики БТР Spartan

Алюминиевый корпус с толщиной до 60 миллиметров.

Вооружение – 7,62-мм пулемет (в базовой версии).

Боекомплект к пулемету – 2000 патронов.

Скорость – 96 км/ч.

Операционная дальность – 510 км.

Имеются перископы для дневного и ночного использования.

Характеристики БТР FV103 Spartan

В базовой версии стрельба из пулемета возможна с закрытым люком, однако для ВСУ была сделана местная модернизация, которая помогает использовать более крупнокалиберный пулемет M2 Browning. Также из командирской башни можно использовать и гранатомет, что усилило огневую мощь машины. Однако исчезла возможность вести огонь из-под брони. Spartan в ВСУ уже отличился, в частности, участием в освобождении Харьковщины год назад.

Ранее Телеграф рассказывал, что Великобритания передает Украине еще бронетехнику. В частности легкие бронеавтомобили Scimitar Mk.2. Их скорость чуть ниже Spartan, но базовые боевые качества выше.