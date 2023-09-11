От мин защитят и огнем прикроют: Британия передаст Украине улучшенные бронеавтомобили

Техника имеет довольно универсальный функционал, который поможет ВСУ

В рамках оказания Украине международной помощи, западные партнеры передают ВСУ еще 23 легких бронеавтомобиля Scimitar Mk.2. Данная техника хотя и предназначена для разведки, может оказаться весьма полезной и в бою.

Об этом сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, эта техника является представителем британской концепции высокого уровня защиты экипажа и расчета.

Scimitar Mk.2 является продолжением концепции разведывательной техники 1970-х годов, представленных в британском легком танке Scorpion. Несмотря на название "танк", "Скорпион" предназначался для разведки, а не ведения прямого боя.

По этой причине FV107 Scimitar были сделаны легкими (порядка 8 тонн), но очень быстрыми, способными передвигаться со скоростью до 80 км/ч на расстояние до 450 километров. В 2009 году броневики начали модернизировать, а после улучшения они получили новое обозначение Scimitar Mk.2, именно их и получат ВСУ.

В сравнении с базовым вариантом, Scimitar Mk.2 получил лучшее бронирование, что повысило его вес до 12 тонн, но компенсировалось более мощным двигателем. При этом техника получила броню, примерно равнозначную американскому БТР М113, и улучшенную защиту днища от взрывов мины.

Автоматическая пушка калибра 30 мм и 7,62 мм пулемет обеспечивают Scimitar Mk.2 неплохую огневую мощь, что может позволить использовать его и для поддержки пехоты в бою. Впрочем, последнее можно использовать скорее лишь в качестве дополнительной, а не основной функции.

Основную задачу по сохранению жизней десанта и его поддержки в бою выполняют более тяжелые и специальные БМП, вроде американской M2 Bradley, тоже стоящей на вооружении ВСУ.