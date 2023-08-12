Этот "Терминатор" уже не вернется. Контрразведчики СБУ уничтожили редкий БМПТ россиян

Ранее россияне распиарили эту машину как почти неуязвимую

Контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", которую оккупанты называют редкостной и не имеющей аналогов в мире.

СБУ в своем Телеграмме опубликовала видео, как "Терминатор-2" и танк уничтожаются дронами-камикадзе

"Военные контрразведчики СБУ устроили судный день российскому аналоговому БМПТ "Терминатор-2". Сгорел этот редкий экземпляр вражеской оборонки лишь от нескольких попаданий дронов-камикадзе", — говорится в сообщении.

Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, до сегодняшнего дня документально подтверждено уничтожение 1 такой машины и известно о повреждениях как минимум 3-х.

"Что же, +1. Кроме того, под раздачу попал танк Т-80, пытавшийся эвакуировать Т-2", — заявил Коваленко.

"Терминатор-2" – это гордость россиян. Они хвалятся, что эти боевые машины "способны подавить практически любые цели противника". Да и вообще почти неуязвимые, будто корпус машины сделан из комбинированной противоснарядной брони.

Внутри есть бортовые экраны с защитными блоками, а в кормовой части установлена противокумулятивная решетка. В машине установлен комплекс оптико-электронного подавления лазерных дальномеров и систем наведения противника. Он предупреждает экипаж и автоматически отстреливает гранаты ЗД17 для установки петли. Россияне хвастаются, что этот "монстр" имеет сверхзвуковые ракеты.

Заметим, что оккупанты применяют "Терминатор" в Украине как минимум с ноября 2022 года.