Судный день для "Терминатора": ВСУ сожгли редкую технику оккупантов

Вместо аналоговнет осталась куча металлолома

Украина продолжает оставаться могилой для наиболее распиаренных и "перспективных" образцов военной техники россиян. В этот раз речь идет о боевой машине поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2".

Как сообщает в своем Telegram-канале военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, это первое фото уничтожение "Терминатора" в Украине. Правда, неофициально известно о повреждении как минимум еще двух. В целом же число таких машин у российских агрессоров является очень ограниченным, подчеркивает эксперт.

"Терминатор-2" является улучшенным вариантом первой модели, по сравнению с которой он чуть легче – 44 тонны против 48-ми, из-за чего боекомплект оружия несколько меньше – 850 снарядов для двух пушек калибра 30 мм вместо 900 у первой модели. В остальном же обе модели БМПТ фактически не различаются.

Заметим, что оккупанты применяют "Терминатор" в Украине минимум с ноября 2022 года и уже понесли первые потери. В феврале ВСУ точным огнем артиллерии смогли накрыть две БМПТ , причем во втором случае вместе с ним был уничтожен и танк Т-90С.

Сколько на вооружении оккупантов находится "Терминаторов-2" — неизвестно, но машин первой модели в рядах вс рф насчитывается не менее 20 единиц.

Однако все чаще оккупанты вынуждены создавать из подручных средств топорные образцы боевой техники.