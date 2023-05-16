Пиар, да и только: что не так с самой рекламируемой техникой оккупантов

Пиар-проект провалился в ходе прямых боев

Тяжелая огнеметная система (ТОС) "Буратино" является излюбленной техникой для российской пропаганды, что, правда, не спасает ее от попадания в руки бойцов ВСУ в виде трофеев.

Такой рекламе способствует мощный термобарический боеприпас, выжигающий воздух на площади своего взрыва и очень эффектно выглядящий со стороны. Но, как утверждает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, даже в эпицентре взрыва ТОС можно выжить, если соблюдать стандартные требования к укрытию.

Но главные минусы "Буратино" в другом, поясняет эксперт, это:

малая площадь поражения – всего до 4 гектара, у системы залпового огня "Град" она составляет 14,5 га, а у РСЗО "Смерч" целых 67,2 га;

малая дальность стрельбы — всего 6 км против 30 км у "Града" и 70 км у "Смерча", то есть, уничтожить артогнем или захватить как трофей ТОС куда проще, и эта участь уже постигла от 6 до 10 единиц;

малое число ТОС, имеющихся на вооружении – всего у оккупантов их порядка 20 единиц;

большое количество техники, необходимой для его защиты – в этот перечень входит, например, боевая машина поддержки танков и собственно сами танки.

В свою очередь ВСУ могут легко обнаружить запуск боеприпаса "Буратино" с помощью радаров AN/TPQ-36 и навести на них точный огонь артиллерии ВСУ.