Цей "Термінатор" вже не повернеться. Контррозвідники СБУ знищили рідкісний БМПТ росіян

Раніше росіяни розпіарили цю машину як майже невразливу

Контррозвідники Служби безпеки України знищили російську бойову машину підтримки танків "Термінатор-2", яку окупанти називають рідкісною та такою, що не має аналогів у світі.

СБУ у своєму Телеграмі опублікувала відео, як "Термінатор-2" і танк знищуються дронами-камікадзе

"Військові контррозвідники СБУ влаштували судний день російському "аналоговнєту БМПТ "Термінатор-2". Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від декількох влучань дронів-камікадзе", — ідеться в повідомленні.

Як зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, до сьогоднішнього дня документально підтверджено знищення 1 такої машини і відомо про пошкодження як мінімум 3-х.

"Що ж, +1. Крім того, під роздачу потрапив танк Т-80, який намагався евакуювати Т-2", — заявив Коваленко.

"Термінатор-2" — це гордість росіян. Вони хваляться, що ці бойові машини "здатні придушити практично будь-які цілі супротивника". Та й загалом — майже невразливі, нібито корпус машини зроблений із комбінованої протиснарядної броні.

Всередині є бортові екрани із захисними блоками, а в кормовій частині встановлені протикумулятивні ґрати. У машині встановлено комплекс оптико-електронного придушення лазерних далекомірів та систем наведення супротивника. Він попереджає екіпаж та автоматично відстрілює гранати ЗД17 для встановлення завіси. Росіяни вихваляються, що цей "монстр" має надзвукові ракети.

Зауважимо, що окупанти застосовують "Термінатор" в Україні щонайменше з листопада 2022 року.