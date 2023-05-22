Судний день для "Термінатора": ЗСУ спалили рідкісну техніку окупантів
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Замість аналогів немає залишилася купа металобрухту
Україна продовжує залишатися могилою для найбільш розпіарених та "перспективних" зразків військової техніки росіян. На цей раз йдеться про бойову машину підтримки танків (БМПТ) "Термінатор-2".
Як повідомляє у своєму Telegram-каналі військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, це перше фото знищення "Термінатора" в Україні. Щоправда, неофіційно відомо про пошкодження щонайменше ще двох. Загалом кількість таких машин у російських агресорів є дуже обмеженою, підкреслює експерт.
"Термінатор-2" є покращеним варіантом першої моделі, порівняно з якою він трохи легший – 44 тонни проти 48-ми, через що боєкомплект зброї дещо менший – 850 снарядів для двох гармат калібру 30 мм замість 900 у першої моделі. В іншому ж обидві моделі БМПТ практично не відрізняються.
Зауважимо, що окупанти застосовують "Термінатор" в Україні щонайменше з листопада 2022 року і вже зазнали перших втрат. У лютому ВСУ влучним вогнем артилерії змогли накрити дві БМПТ, причому в другому випадку разом з ним було знищено і танк Т-90С.
Скільки на озброєнні окупантів знаходиться "Термінаторів-2" — невідомо, але машин першої моделі в рядах Росії налічується не менше 20 одиниць.
Проте все частіше окупанти змушені створювати з підручних засобів незграбні зразки бойової техніки.