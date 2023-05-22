Судний день для "Термінатора": ЗСУ спалили рідкісну техніку окупантів

Замість аналогів немає залишилася купа металобрухту

Україна продовжує залишатися могилою для найбільш розпіарених та "перспективних" зразків військової техніки росіян. На цей раз йдеться про бойову машину підтримки танків (БМПТ) "Термінатор-2".

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, це перше фото знищення "Термінатора" в Україні. Щоправда, неофіційно відомо про пошкодження щонайменше ще двох. Загалом кількість таких машин у російських агресорів є дуже обмеженою, підкреслює експерт.

"Термінатор-2" є покращеним варіантом першої моделі, порівняно з якою він трохи легший – 44 тонни проти 48-ми, через що боєкомплект зброї дещо менший – 850 снарядів для двох гармат калібру 30 мм замість 900 у першої моделі. В іншому ж обидві моделі БМПТ практично не відрізняються.

Зауважимо, що окупанти застосовують "Термінатор" в Україні щонайменше з листопада 2022 року і вже зазнали перших втрат. У лютому ВСУ влучним вогнем артилерії змогли накрити дві БМПТ, причому в другому випадку разом з ним було знищено і танк Т-90С.

Скільки на озброєнні окупантів знаходиться "Термінаторів-2" — невідомо, але машин першої моделі в рядах Росії налічується не менше 20 одиниць.

Проте все частіше окупанти змушені створювати з підручних засобів незграбні зразки бойової техніки.