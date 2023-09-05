"Без "Брэдли" не выжили бы": бойцы ВСУ рассказали, как американская БМП помогла освободить Работино

"Брэдли" уже не раз спасала солдатам ВСУ жизни

Освобождение села Работино было очень сложной задачей. Но без БПМ "Брэдли" это было бы сделать еще тяжелее. Именно этой машине освободители Работино воспевают дифирамбы.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на рассказ бойцов ВСУ. Они поведали, как на своих американских БМП им приходилось пробиваться к Работино по трассе Т0408, которую теперь там называют "дорогой в ад".

"Небо "черное от дронов", постоянные артиллерийские и воздушные бомбардировки и некогда плодородные поля, забитые российскими минами. Траншеи и блиндажи, которые делают любое продвижение на юг практически невозможным", — описывают эту местность солдаты.

Но несмотря на это они ежедневно выезжают по ней на "Брэдли" и выполняют различные боевые задачи. Именно на этой машине, к слову, из Работино и были эвакуированы местные жители в августе. Россияне, по словам воинов, били тогда на протяжении всей операции. Они также рассказали, как "Брэдли" уже не раз спасала им жизни.

"Но без Брэдли, говорят мужчины, никто бы не выжил. Они с гордостью показали CNN некоторые прямые артиллерийские попадания в БМП, неоднократно воспевая им дифирамбы. Единственным их недостатком, говорит Карацупа, является характерный свистящий звук, который можно услышать за много миль. У этого есть положительная сторона: вселяя страх в россиян, добавил он, и успокаивая передовую украинскую пехоту, которая знает, что огневое прикрытие уже в пути. Но ни одно транспортное средство, каким бы выдающимся оно ни было, не бывает полностью неприступным", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что умеет мощная американская БМП "Брэдли", которую передают Украине.