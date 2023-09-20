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"Як мокре горить": что значит этот фразеологизм на украинском языке

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Этот котик активен, "як мокре горить"
Этот котик активен, "як мокре горить". Фото pixabay.com

Это выражение часто применяется, чтобы описать плохую, ленивую работу

Украинский язык с каждым днем становится все более распространенным и популярным. И все большему количеству людей интересны тонкости этого соловьиного языка.

К примеру, значение и правила использования фразеологизма "як мокре горить", о чем рассказывает онлайн-библиотека "Горох".

Фразу "як мокре горить" применяют, когда нужно описать действие, которое совершается без приложения достаточных усилий, очень медленно, плохо и без желания. Также встречается выражение "як мерзле горить", — оно имеет то же значение, но используется реже.

Вот несколько примеров применения этого фразеологизма:

  • Почав свою трудову біографію Карпов не блискуче. Працював, як мокре горіло.
  • Щось у вас робота йде, як мокре горить.
  • В тому ж темпі, як мерзле горить,— взялися завдруге лагодити риштовання.

Также есть такие синонимы для фразы "як мокре горить" как "як свекор пелюшки прати" и "як три дні хліба не їв", и антонимы: "аж іскри летять", "у поті чола", "у три поти", "як муха в окропі", "аж в руках кипить".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про самые распространенные лексические ошибки в украинском языке.

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#Украинский язык #Фразеологизмы #Правописание