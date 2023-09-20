"Як мокре горить": что значит этот фразеологизм на украинском языке
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Это выражение часто применяется, чтобы описать плохую, ленивую работу
Украинский язык с каждым днем становится все более распространенным и популярным. И все большему количеству людей интересны тонкости этого соловьиного языка.
К примеру, значение и правила использования фразеологизма "як мокре горить", о чем рассказывает онлайн-библиотека "Горох".
Фразу "як мокре горить" применяют, когда нужно описать действие, которое совершается без приложения достаточных усилий, очень медленно, плохо и без желания. Также встречается выражение "як мерзле горить", — оно имеет то же значение, но используется реже.
Вот несколько примеров применения этого фразеологизма:
- Почав свою трудову біографію Карпов не блискуче. Працював, як мокре горіло.
- Щось у вас робота йде, як мокре горить.
- В тому ж темпі, як мерзле горить,— взялися завдруге лагодити риштовання.
Также есть такие синонимы для фразы "як мокре горить" как "як свекор пелюшки прати" и "як три дні хліба не їв", и антонимы: "аж іскри летять", "у поті чола", "у три поти", "як муха в окропі", "аж в руках кипить".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про самые распространенные лексические ошибки в украинском языке.