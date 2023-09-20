"Як мокре горить": що означає цей фразеологізм в українській мові

Цей вираз часто застосовується, щоб описати погану, ліниву роботу

Українська мова з кожним днем стає все більш поширеною та популярною. І дедалі більшій кількості людей цікаві тонкощі цієї солов’їної мови.

Наприклад, значення та правила використання фразеологізму "як мокре горить", про що розповідає онлайн-бібліотека "Горох".

Фразу "як мокре горить" застосовують, коли потрібно описати дію, що відбувається без докладання достатніх зусиль, дуже повільно, погано та без бажання. Також зустрічається вираз "як мерзле горить", — воно має те саме значення, але використовується рідше.

Ось кілька прикладів застосування цього фразеологізму:

Почав свою трудову біографію Карпов не блискуче. Працював, як мокре горіло.

Щось у вас робота йде, як мокре горить.

В тому ж темпі, як мерзле горить,— взялися завдруге лагодити риштовання.

Також є такі синоніми для фрази "як мокре горить" як "як свекор пелюшки прати" та "як три дні хліба не їв", і антоніми: "аж іскри летять", "у поті чола", "у три поти", "як муха в окропі", "аж в руках кипить".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про найпоширеніші лексичні помилки в українській мові.