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"Як мокре горить": що означає цей фразеологізм в українській мові

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Цей котик активний, як мокре горить
Цей котик активний, як мокре горить. Фото pixabay.com

Цей вираз часто застосовується, щоб описати погану, ліниву роботу

Українська мова з кожним днем стає все більш поширеною та популярною. І дедалі більшій кількості людей цікаві тонкощі цієї солов’їної мови.

Наприклад, значення та правила використання фразеологізму "як мокре горить", про що розповідає онлайн-бібліотека "Горох".

Фразу "як мокре горить" застосовують, коли потрібно описати дію, що відбувається без докладання достатніх зусиль, дуже повільно, погано та без бажання. Також зустрічається вираз "як мерзле горить", — воно має те саме значення, але використовується рідше.

Ось кілька прикладів застосування цього фразеологізму:

  • Почав свою трудову біографію Карпов не блискуче. Працював, як мокре горіло.
  • Щось у вас робота йде, як мокре горить.
  • В тому ж темпі, як мерзле горить,— взялися завдруге лагодити риштовання.

Також є такі синоніми для фрази "як мокре горить" як "як свекор пелюшки прати" та "як три дні хліба не їв", і антоніми: "аж іскри летять", "у поті чола", "у три поти", "як муха в окропі", "аж в руках кипить".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про найпоширеніші лексичні помилки в українській мові.

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#Українська мова #Фразеологізми #Правопис