Мало кто их знает: 4 украинских слова, которые искоренили во времена СССР
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А вы знаете эти слова?
В последние годы интерес к украинскому языку растет не по дням, а по часам. Однако до этого соловьиный язык десятилетиями искоренями и ущемляли.
В частности, еще во времена СССР многие аутентичные слова на территории современной Украины заменили российскими аналогами, — да так, что сейчас многие считают их украинскими. О некоторых из них рассказывает образовательный канал "Солов'їну треба знати".
Вот список из четырех слов, которые были исконно украинскими, но сейчас уже практически забыты:
- "добір", — теперь это слово большинству знакомо как "комплект";
- "крамар", — теперь стал "продавець", "торговець";
- слово "підсоння" полностью вытеснило слово "клімат";
- "далебі", — так раньше говорили вместо "чесне слово", "правду кажучи".
"Это же надо было 30 лет со времени начала независимости ждать, чтобы начать учить наконец-то родной язык", "В детстве рассказывала стишок со словом "далебі" и вообще не знала, что оно значит. Теперь знаю, расскажу родителям!", — пишут украинцы в комментариях.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в украинском языке значит фраза "у свинячий голос", — не каждый это знает.