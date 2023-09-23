Мало кто их знает: 4 украинских слова, которые искоренили во времена СССР

А вы знаете эти слова?

В последние годы интерес к украинскому языку растет не по дням, а по часам. Однако до этого соловьиный язык десятилетиями искоренями и ущемляли.

В частности, еще во времена СССР многие аутентичные слова на территории современной Украины заменили российскими аналогами, — да так, что сейчас многие считают их украинскими. О некоторых из них рассказывает образовательный канал "Солов'їну треба знати".

Вот список из четырех слов, которые были исконно украинскими, но сейчас уже практически забыты:

"добір", — теперь это слово большинству знакомо как "комплект"; "крамар", — теперь стал "продавець", "торговець"; слово "підсоння" полностью вытеснило слово "клімат"; "далебі", — так раньше говорили вместо "чесне слово", "правду кажучи".

"Это же надо было 30 лет со времени начала независимости ждать, чтобы начать учить наконец-то родной язык", "В детстве рассказывала стишок со словом "далебі" и вообще не знала, что оно значит. Теперь знаю, расскажу родителям!", — пишут украинцы в комментариях.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в украинском языке значит фраза "у свинячий голос", — не каждый это знает.