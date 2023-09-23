Мало хто їх знає: 4 українських слова, які викорінили за часів СРСР

А ви знаєте ці слова?

В останні роки інтерес до української мови зростає не щодня, а щогодини. Проте до цього солов’їну мову десятиліттями викоріняли й утискали.

Зокрема, ще за часів СРСР багато автентичних слів на території сучасної України замінили російськими аналогами — так, що зараз багато хто вважає їх українськими. Про деякі з них розповідає освітній канал "Солов’їну треба знати".

Ось список із чотирьох слів, які були українськими, але зараз уже практично забуті:

"добір", — тепер це слово більшості знайоме як "комплект"; "крамар", — тепер став "продавець", "торговець"; слово "підсоння" повністю витіснило слово "клімат"; "далебі", — так раніше говорили замість "чесне слово", "чесно кажучи".

"Це ж треба було 30 років з часу початку незалежності чекати, щоб почати вчити нарешті рідну мову", "У дитинстві розповідала віршик зі словом "далебі" і взагалі не знала, що воно означає. Тепер знаю, розповім батькам!", — пишуть українці у коментарях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що українською мовою означає фраза "у свинячий голос", — не кожен це знає.