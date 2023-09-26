"Хороший друг и светлый человек": на фронте погиб харьковский поэт

Знакомые воина с грустью вспоминают, каким он был при жизни

В тяжелых боях за Украину погиб украинский военный, харьковский поэт Алексей Ивакин. Дома у мужчины осталось двое детей.

О случившейся трагедии сообщили на Facebook-странице "Литературный SLAM", участником и вдохновителем которого являлся воин. Все, кто знал Алексея, запомнили его светлым человеком.

"Он был настоящим защитником Родины и очень светлым человеком. Мы не встречали ни одного человека, который хоть что-то плохого сказал об Алексее. Ни одного", — говорится в сообщении.

Знакомая погибшего воина Влада Думенко написала на своей странице в Facebook пост, в котором вспомнила, каким Алексей был при жизни.

"Боже, я все еще не верю. Леша Ивакин, ты был очень хорошим другом. Я помню все лит. вечера, все поездки, все заседания у тебя дома. И, конечно, твои стихи и то, как ты читал. Леша Ивакин погиб. На том же проклятом направлении. Семье нужна помощь. Вечная Слава. Честь", — отметила девушка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в бою за Украину погиб 26-летний лейтенант Алексей Солоданюк. Трагедия случилась у села Работино Запорожской области. Молодой воин наткнулся на мину.