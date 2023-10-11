В Украину завезли опасный кофе: может привести к параличу и потере сознания

Ядовитое вещество широко используется для борьбы с насекомыми

В Украину попал опасный кофе из Германии, употребление которого может привести к тяжелым последствиям для здоровья человека.

Как информирует пресс-служба Госпродпотребслужбы в Киеве, сообщение об этом поступило через систему быстрого оповещения относительно качества пищевых продуктов и кормов 10 октября 2023 года.

Отмечается, что опасная концентрация хлорпирифоса была обнаружена в органичном зеленом кофе из Гондураса, который импортировался немецкой компанией Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg. В Украине его получила компания ООО "Кофитон".

В службе отмечают, что хлорпирифос является действующим веществом для множества популярных средств против насекомых. Это вещество широко распространено в сельском хозяйстве и промышленности для уничтожения широкого спектра насекомых и клещей, но при этом он является токсичным и для большинства других видов животных, включая и людей.

Легкое отравление этим веществом может привести к слезотечению, повышенному слюноотделению и потоотделению, тошноте и головной боли. Промежуточное воздействие может привести к мышечным спазмам или слабости, рвоте или диарее, а также ухудшению зрения. Симптомы тяжелого отравления включают судороги, потерю сознания, паралич и удушье из-за недостаточности легких.

Как сообщалось ранее, недавно во Львове семеро работников кафе "Львовская мастерская шоколада" попали в больницу с сильным отравлением. Известно, что их кормили обедами одной из местных кейтеринговых фирм.