В Україну завезли небезпечну каву: може призвести до паралічу та втрати свідомості

Отруйна речовина широко використовується для боротьби з комахами

В Україну потрапила небезпечна кава з Німеччини, вживання якої може призвести до тяжких наслідків для здоров’я людини.

Як інформує пресслужба Держпродспоживслужби у Києві, повідомлення про це надійшло через систему швидкого оповіщення щодо якості харчових продуктів та кормів 10 жовтня 2023 року.

Зазначається, що небезпечну концентрацію хлорпірифосу було виявлено в органічній зеленій каві з Гондурасу, яка імпортувалася німецькою компанією Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg. В Україні його одержала компанія ТОВ "Кофітон".

У службі зазначають, що хлорпірифос є речовиною, що діє, для безлічі популярних засобів проти комах. Ця речовина широко поширена у сільському господарстві та промисловості для знищення широкого спектра комах та кліщів, але при цьому вона є токсичною і для більшості інших видів тварин, включаючи й людей.

Легке отруєння цією речовиною може призвести до сльозотечі, підвищеного слиновиділення та потовиділення, нудоти та головного болю. Проміжний вплив може призвести до м’язових спазм або слабкості, блювоти або діареї, а також погіршення зору. Симптоми важкого отруєння включають судоми, втрату свідомості, параліч та ядуху через недостатність легень.

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Львові семеро працівників кафе "Львівська майстерня шоколаду" потрапили до лікарні із сильним отруєнням. Відомо, що їх годували обідами однієї з кейтерингових фірм.