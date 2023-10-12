Роспропаганда повысила полтавского майора до военкома и "нашла" его виллу в Испании

Майору Истомину приписали "хатынку" в Аликанте за 12 млн евро

Заявление спикера Полтавского областного терцентра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) майора Романа Истомина о возможности участия "всех" военнообязанных украинцев в боевых действиях против российских оккупантов вызвало бурную реакцию СМИ и блогеров страны-агрессора. Сказанная сайту "Телеграф" фраза о том, что каждый мужчина должен быть готов взять оружие в руки, просто выстрелила в медиа.

По словам Романа Истомина, он поверхностно просмотрел информационное пространство и насчитал более двух десятков ресурсов рф, которые процитировали его слова, добавляя собственные комментарии. А иногда роспропаганда не гнушалась и созданием откровенных фейков об украинском майоре.

— Нас пытаются уничтожить, наши территории оккупированы, поэтому каждый мужчина должен готовиться стать на защиту Родины. А российские власти запугивают свое население тем, что украинцы и дальше будут защищаться, — заключает Роман Истомин. — То есть, чтобы продолжать свою агрессию, властям страны-оккупанта требуется запугать собственный народ.

Я особенно не исследовал историю войн, но, кажется, такого никогда не было. Возможно, фашистская Германия занималась чем-то подобным. Недаром сейчас так много аналогий проводят между режимами этих двух стран, — говорит офицер в комментарии "Телеграфу".

Но один из вражеских ресурсов пошел дальше — запустил видео, в котором приписал майору Истомину (заодно повысив его в должности до областного военкома) роскошную виллу в испанском Аликанте с бассейном и прямым выходом к морю стоимостью 12 млн евро, которую он якобы недавно приобрел. Еще сказанное им этот ресурс извратил, чтобы было страшнее, наверное. "Каждый мужчина должен понять — надо брать автомат и идти на фронт воевать", — прозвучало в ролике.

— Такие видео периодически генерирует российская пропаганда о начальниках областных ТЦК и СП. Я, очевидно, стал первым рядовым работником терцентра, удостоенным столь высокой чести, — не без гордости отмечает Роман Истомин. — Об обычном же работнике ТЦК и СП такие видео не снимают, ведь, по логике вражеских пропагандистов (хотя логика — это не их сильная сторона), "зраду" лучше всего приписать высокопоставленным должностным лицам.

Я видел подобные "компрометирующие" видео о четырех областных начальниках ТЦК и СП. В частности, и о нашем бывшем начальнике, который на то время был уволен в запас, — говорит спикер терцентра комплектования. – К тому же еще и имя его назвали неправильно. То есть эта тупо и безответственно сделанная российская пропаганда рассчитана на не особо умных людей. Интересно, что каждый из этих роликов размещен на "одноразовых" TikTok-аккаунтах – на каждом из них до сих пор всего одно такое видео и больше никакой активности.

Сделаны они в одной и той же манере: сначала говорится, что это такой-то "военком" из такой-то области, за последний месяц или два купил… И дальше перечисляются какие-то совершенно бессмысленные виллы в Испании, яхты и тому подобное. Каждое такое видео на своем канале набирает определенное количество подписчиков и просмотров, и на этом все заканчивается. Это особенность TikTok. Там, чтобы стать популярным, не обязательно иметь вес в обществе, — отмечает офицер.

— Мне кажется, автор не очень старался показать роскошь виллы — не слишком и привлекательную картинку выбрал для иллюстрации своей лжи.

— Мне она тоже не очень понравилась, я бы оформил все в других тонах. К тому же не указан адрес. А тут друзья сразу же начали напрашиваться в гости, — шутит Роман Истомин. — Отвечаю: "Надо немного подождать, когда у меня появится частный самолет, яхта и счет в биткоинах". А если серьезно, если бы у меня было 12 млн евро, то точно не тратил бы деньги на такую бессмысленную покупку в то время, когда в стране идет война. Однозначно открыл бы на них центр реабилитации ветеранов или пустил бы на другое полезное дело в Украине.

— Где ваша дача?

— У меня ее вообще нет. Если бы покупал себе недвижимость – она была бы под Полтавой, и это можно было бы проверить. В Испании, конечно, никто ничего не будет проверять, а зрадофилы и так поверят в любую чушь. Кстати, на нескольких ресурсах нашел информацию, что похожая вилла до сих пор продается. Правда, в другом городе, и цена почти в десять раз ниже. И тут российские ипсошники соврали!

— А "повышение" в должности вас радует?

— К сожалению, подобными "повышениями" грешат и наши украинские издания, которые часто называют "военкомами", наверное, всех, кто работает в штате ТЦК и СП. Когда-то это было сокращением от "военного комиссара". По-украински — військком (військовий комісар). Но такого названия должности сейчас вообще не существует, оно осталось в прошлом.

Читайте больше заявлений Романа Истомина на сайте "Телеграф": О болезнях, с которыми берут в ВСУ, выдаче повесток на улице и лжи роспропаганды: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.II