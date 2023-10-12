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Роспропаганда підвищила полтавського майора до воєнкома і "знайшла" його віллу в Іспанії

Автор
Ганна Волкова Ганна Волкова
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Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін
Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін

Майору Істоміну приписали "хатинку" в Аліканте за 12 млн євро

Заява речника Полтавського обласного терцентру комплектації та соцпідтримки (ТЦК і СП) майора Романа Істоміна про можливість участі "всіх" військовозобов'язаних українців у бойових діях проти російських окупантів викликала бурхливу реакцію ЗМІ та блогерів країни-агресорки. Сказана сайту "Телеграф" фраза про те, що кожен чоловік повинен бути готовим взяти зброю до рук, просто вистрілила в медіа.

За словами Романа Істоміна, він поверхнево оглянув інформаційний простір і нарахував понад два десятки ресурсів рф, які процитували його слова, додаючи власні коментарі. А іноді роспропаганда не гребувала і створенням відвертих фейків про українського майора.

— Нас намагаються знищити, наші території окуповані, тому кожен чоловік має готуватися стати на захист Батьківщини. А російська влада залякує своє населення тим, що українці й далі будуть захищатися, — робить висновок Роман Істомін. — Тобто, щоб продовжувати свою агресію, владі країни-окупанта потрібно залякати власний народ.

Я особливо не досліджував історію воєн, але здається, такого ніколи не було. Можливо, фашистська Німеччина займалась чимось подібним. Недарма зараз так багато аналогій проводять між режимами цих двох країн, — каже офіцер у коментарі "Телеграфу".

Та один з ворожих ресурсів пішов далі — запустив відео, в якому приписав майору Істоміну (заодно підвищивши його у посаді до обласного військкома) розкішну віллу в іспанському Аліканте з басейном і прямим виходом до моря вартістю 12 млн євро, яку він начебто недавно придбав. Ще сказане ним цей ресурс перекрутив, щоб було страшніше, напевне. "Каждый мужчина должен понять — надо брать автомат и идти на фронт воевать", — прозвучало в ролику.

Такі відео періодично генерує руснява пропаганда про начальників обласних ТЦК та СП. Я, очевидно, став першим рядовим працівником терцентру, який удостоєний такої високої честі, — не без гордості зауважує Роман Істомін. — Про звичайного ж працівника ТЦК та СП такі відео не знімають, адже, за логікою ворожих пропагандистів (хоча логіка — це не їхня сильна сторона), "зраду" краще за все приписати високопоставленим посадовцям.

Я бачив подібні "компрометуючі" відео про чотирьох обласних начальників ТЦК і СП. Зокрема, і про нашого колишнього начальника, який на той час був звільнений у запас, — каже речник терцентру комплектування. — До того ж ще й ім’я його назвали неправильно. Тобто, ця тупо й безвідповідально зроблена російська пропаганда розрахована на не особливо розумних людей. Цікаво, що кожен з цих роликів розміщений на "одноразових" TikTok-акаунтах – на кожному з них досі всього одне таке відео і більше жодної активності.

Зроблені вони в одній і ті й же манері: спочатку говориться, що це такий-то й такий "воєнком" з такої-то області, за останній місяць чи два купив… І далі перераховуються якісь абсолютно безглузді вілли в Іспанії, яхти і тому подібне. Кожне таке відео на своєму каналі набирає певну кількість підписників і переглядів і на цьому все закінчується. Це особливість TikTok. Там, щоб стати популярним, не обов’язково мати вагу у суспільстві, — наголошує офіцер.

— Мені здається, автор не дуже й старався показати розкіш вілли — не зовсім і привабливу картинку вибрав для ілюстрації своєї брехні.

— Мені вона теж не дуже сподобалась, я б оформив все в інших кольорах. До того ж не вказана адреса. А тут друзі одразу ж почали напрошуватися в гості, — жартує Роман Істомін. — Відповідаю: "Треба трохи почекати, коли в мене з’явиться приватний літак, яхта й рахунок у біткоїнах". А якщо серйозно, якби я мав 12 млн євро, то точно не витрачав би кошти на таку безглузду покупку в той час, коли в країні йде війна. Однозначно відкрив би на них центр реабілітації ветеранів чи пустив би на іншу корисну справу в Україні.

— Де ваша дача?

— У мене її взагалі нема. Якби купував собі нерухомість – вона була б під Полтавою, і це можна було б перевірити. В Іспанії, звісно, ніхто нічого не перевірятиме, а зрадофіли й так повірять у будь-яку нісенітницю. До речі, на декількох ресурсах знайшов інформацію, що схожа вілла досі продається. Щоправда, в іншому місті, та й ціна майже в десять разів нижча. І тут російські іпсошники збрехали!

— А "підвищення" на посаді вас тішить ?

— На жаль, подібними "підвищеннями" грішать і наші українські видання, які часто називають "воєнкомами", мабуть, всіх, хто працює в штаті ТЦК і СП. Колись це було скороченням від "военный комиссар". Українською — військком (військовий комісар). Але такої назви посади наразі взагалі не існує, вона залишилась у минулому.

Читайте більше заяв Романа Істоміна на сайті "Телеграф": "Про хвороби, з якими беруть у ЗСУ, про видачу повісток на вулиці і брехню роспропаганди: інтерв'ю з речником Полтавського військкомату, ч.II".

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#Мобілізація #Військкомат #Російська пропаганда #ІПСО