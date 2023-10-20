Многоходовка с буржуйкой: в Полтаве разгорелся скандал вокруг жилья для военных

Ржавые контейнеры переоборудовали под жилые и санитарные модули для военнослужащих и оформили при передаче как новые

В Полтавской области разгорается громкий скандал, связанный с махинациями, в которых могут быть замешаны должностные лица 116-й отдельной бригады Территориальной обороны и должностные лица Полтавского облсовета. В тендере на 10 млн грн приняла участие компания с мизерным уставным фондом, которая занимается неизвестно чем.

ГБР начало раскручивать многоходовую комбинацию. Под подозрением – чиновники и люди в погонах.

Морские контейнеры стали жилыми модулями

В ходе досудебного расследования, проведенного сотрудниками Теруправления Госбюро расследований в г. Полтаве, было установлено, что подозреваемые по предварительному сговору приняли на баланс 20 жилых бытовых 20-футовых модулей (размерами 6 х 2,4 х 2,6 м) для проживания военнослужащих теробороны почти на 10 млн грн, которые не отвечают требованиям тендерной документации. То есть вместо новых облсовет передал военным старые британские морские контейнеры, цена которых, по выводам специалистов, не превышает 100 тысяч гривен за штуку.

"В ходе проведенных осмотров указанных контейнеров установлены ранее нанесенные и закрашенные маркировки, что свидетельствует о том, что, вопреки требованиям тендерной документации, поставленные контейнеры являются не новыми, а бывшими в употореблении. Кроме того, установлено, что большинство контейнеров находятся в неудовлетворительном состоянии (много следов ржавчины, повреждения поверхности стен в виде больших вмятин)», — говорится в материалах уголовного производства.

По результатам электронной закупки, проведенной 16 ноября прошлого года, стоимость одного жилого бытового модуля, приобретенного управлением имуществом Полтавского облсовета у ООО "Смарт лайт электрик", поднялась чуть ли не до полумиллиона, а общая сумма составила 9 889 980 грн.

Выяснилось, что дельцы просто подкрасили старые морские контейнеры, установили в них дешевое оборудование и продали облсовету по цене новых, а должностные лица 116-й полтавской бригады ТРО без каких-либо замечаний или претензий приняли их на свой баланс.

Следователи ГБР в ходе расследования установили: кроме "Смарт лайт электрик", специализирующегося на… обустройстве светофоров в Полтаве, в схеме снабжения старых морских контейнеров для ВСУ было несколько звеньев. Особая роль в отмывании государственных денег из областного бюджета, предусмотренных для военных закупок, принадлежит полтавскому ООО "Интерпром-трейд" с уставным капиталом… 1000 грн. Его основной вид деятельности – оптовая неспециализированная торговля.

Именно это общество, как показал анализ его финансово-хозяйственной деятельности, пять раз в сентябре и один раз в октябре прошлого года покупало у полтавской компании по производству строительных металлических конструкций "Термастил ЛСТК", совладельцем которой является депутат облсовета Константин Копотун, модульные дома типа "Жилищный", "Блиндаж" и "Санитарно-технический" и реализовало их управлению имуществом облсовета.

Сам же "Термастил ЛСТК" незадолго до этого соглашения приобрел эти же контейнеры у ООО "Укрремконтейнерсервис", зарегистрированного в Одесской области. Одну единицу металлолома одесситы продали полтавским предпринимателям за 76 тыс. грн. Те же, подрихтовав для отвода глаз контейнеры, сразу продали их "Интерпрому-трейд" по 342 700 грн за штуку, то есть в 4,5 раза дороже, а "санитарно-технические" модули выросли в цене вплоть до 483 тыс. грн.

"При проведении осмотров указанных модульных домов типа "Блиндаж" и "Жилой" установлено, что они имеют значительные металлические повреждения, оборудованные изнутри строительными, вентиляционными и электрическими составляющими, имеющими небольшую стоимость, а некоторые сделаны кустарным способом (средства для обогрева помещения — печь типа "Буржуйка")", — отмечается в материалах досудебного расследования.

Жилые контейнеры с буржуйками для военных

Лицо власти

Контейнеры, похожие на те, в которых торгуют на рынках или проживают сторожа, были оснащены кроватями, шкафами, обогревателями, душевыми, бойлерами, стиральными машинами, сушилками, поэтому на мелочи типа вмятин и ржавчины никто не обращал внимания. Военным есть где поспать, поесть, помыться и отдохнуть в полевых условиях. Чего еще желать?

И глава Полтавского облсовета Александр Биленький, отчитываясь в конце прошлого года о закупке для ВСУ, бодро заявлял : "Контейнеры (модули) прошли апгрейд (т.е. обновление, модернизацию — Авт.)… Есть свои коррекции по поводу их конструкций. Эти коррекции были производителем учтены, и у нас есть то, что есть. По мнению военных, оно их устроит".

По словам Биленького, получается, что это британская компания-производитель BorchardLines LTD, а не местные предприниматели, модернизировала морские контейнеры, переоборудовав их под временное жилье для украинских военных. А военнослужащие 116-й ТРО, мол, сказали: "Да нам и так сойдет — памятое и ржавое".

Любое должностное лицо, в обязанности которого входит прием на баланс товарно-материальных ценностей, должно зафиксировать, что товар соответствует описанию в технической документации, сертификате качества, соответствия и т.д. Вещи, предназначенные для размещения военных, должны проходить особый контроль. Однако должностные лица бригады приняли многомиллионный "подарок" без замечаний, закрыв глаза на несоответствие между характеристиками товара, заявленными в тендерной документации, и реальностью.

Вместе с Александром Биленьким на фоне старых новых контейнеров фотографировались тогда его заместители Алексей Чепурко и Александр Лемешко, уже бывший начальник ОВА Дмитрий Лунин, депутаты облсовета. Осматривая конструкции, чиновники одобряли их качество. И подчеркивали, что до них никто так не заботился о своей теробороне.

Жилые контейнеры внутри оборудованы дешевыми материалами

Разовая "прокладка"

Теперь немного больше об особой роли ООО "Интерпром-Трейд" (чей устав всего 1000 гривен) в сотрудничестве с областным советом. Несколько ранее, в сентябре прошлого года, управление имуществом приобрело у него без объявления тендера еще 26 подобных "отреставрированных" модулей на сумму 14,6 млн грн. Следователи ГБР установили, что у этой фирмы, с которой активно сотрудничал областной государственный орган, есть признаки разовой "прокладки". Вывод был сделан на основании того, что общество в течение 3-4 кварталов прошлого года пыталось показать реализацию товаров, которые им раньше не были приобретены (признак так называемой "налоговой ямы"). Поэтому регистрация всех налоговых накладных была заблокирована теруправлением Государственной налоговой службы в Полтавской области. Кроме налоговых накладных, подтверждающих операции с управлением имуществом Полтавского областного совета. После этого финансовая деятельность общества прекратилась.

Интересно, что основным контрагентом этого общества было другое ООО – "Ауди-Центр-Полтава". У него оно якобы покупало разные автомобильные запчасти, которые никому не реализовывало.

ГБР указывает, что эти факты могут свидетельствовать о схеме по хищению бюджетных средств методом искусственного завышения цены товара через "прокладки". То есть предприятия, которые, по сути, никаких работ не выполняли и услуг не оказывали, искусственно увеличили цену товара из-за якобы "улучшения его характеристик", которого на самом деле не произошло.

В январе этого года правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 191 ("Присвоение и растрата имущества"), ч. 4 ст. 425 ("Небрежное отношение к военной службе") УК Украины. Материалы досудебного следствия рассматривает Октябрьский райсуд Полтавы.

"Действительно, ГБР проводит служебное расследование, но относительно ВОЗМОЖНОГО совершения правонарушения и, что важно, "должностными лицами". По этому делу в судебном реестре "руководства областного совета" вы не найдете. Словосочетание "руководство областного совета", как и "руководство управления имуществом", отсутствует. Есть слово "возможно" и есть слово "должностные лица". Разница между словами "руководство" и "должностные лица" велика", — завуалированно прокомментировал скандальную историю глава облсовета Александр Биленький в Telegram .

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