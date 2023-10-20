Багатоходівка з буржуйкою: в Полтаві спалахнув скандал навколо житла для військових

Іржаві контейнери переобладнали під житлові та санітарні модулі для військовослужбовців й оформили при передачі як нові

На Полтавщині розгоряється гучний скандал, пов'язаний з махінаціями, в яких можуть бути замішані посадові особи 116-ї окремої бригади Територіальної оборони та посадовці Полтавської облради. В тендері на 10 млн грн взяла участь компанія з мізерним статутним фондом, яка займається невідомо чим.

ДБР почало розкручувати багатоходову комбінацію. Під підозрою — можновладці та люди в погонах.

Морські контейнери стали житловими модулями

У ході досудового розслідування, проведеного співробітниками Теруправління Держбюро розслідувань у м. Полтаві, було встановлено, що підозрювані за попередньою змовою прийняли на баланс 20 житлових побутових 20-футових модулів (розмірами 6 х 2,4 х 2,6 м) для проживання військовослужбовців тероборони на майже 10 млн грн, які не відповідають вимогам тендерної документації. Тобто замість нових облрада передала військовим старі британські морські контейнери, ціна яких, за висновками фахівців, не перевищує 100 тисяч гривень за штуку.

"Проведеними оглядами вказаних контейнерів встановлено нанесені раніше та зафарбовані маркування, що свідчить про те, що, всупереч вимогам тендерної документації, поставлені контейнери є не новими, а вживаними. Крім того, встановлено, що більшість контейнерів перебувають у незадовільному стані (багато слідів іржі, пошкодження поверхні стін у вигляді великих вм`ятин)", — йдеться в матеріалах кримінального провадження.

За результатами електронної закупівлі, проведеної 16 листопада минулого року, вартість одного житлового побутового модуля, придбаного управлінням майном Полтавської облради у ТОВ "Смарт лайт електрик", піднялася ледь не до півмільйона, а загальна сума становила 9 889 980 грн.

З’ясувалося, що ділки просто підфарбували старі морські контейнери, встановили в них дешеве обладнання й продали облраді за ціною нових, а посадові особи 116-ї полтавської бригади ТРО без будь-яких зауважень чи претензій прийняли їх на свій баланс.

Слідчі ДБР у ході розслідування встановили: окрім "Смарт лайт електрик", яке спеціалізується на… облаштуванні світлофорів у Полтаві, у схемі постачання старих морських контейнерів для ЗСУ було кілька ланок. Особлива роль у відмиванні державних грошей з обласного бюджету, передбачених для воєнних закупівель, належить полтавському ТОВ "Інтерпром-трейд" зі статутним капіталом аж… 1000 грн. Його основний вид діяльності — оптова неспеціалізована торгівля.

Саме це товариство, як показав аналіз його фінансово-господарської діяльності, п'ять разів у вересні й один раз у жовтні минулого року купувало у полтавської компанії з виробництва будівельних металевих конструкцій "Термастіл ЛСТК", співвласником якої є депутат облради Костянтин Копотун, модульні будинки типу "Житловий", "Бліндаж" і "Санітарно-технічний" й реалізувало їх управлінню майном облради.

Сам же "Термастіл ЛСТК" незадовго до цієї угоди придбав ці ж контейнери у ТОВ "Укрремконтейнерсервіс", зареєстрованого в Одеській області. Одну одиницю металобрухту одесити продали полтавським підприємцям за 76 тис. грн. Ті ж, підрихтувавши про людське око контейнери, одразу продали їх "Інтерпрому-трейд" по 342 700 грн за штуку, тобто в 4,5 раза дорожче, а "санітарно-технічні" модулі зросли в ціні аж до 483 тис. грн.

"Під час проведених оглядів зазначених модульних будинків типу "Бліндаж" та "Житловий" встановлено, що вони мають значні металеві пошкодження, обладнані зсередини будівельними, вентиляційними та електричними складниками, що мають невелику вартість, а деякі зроблені кустарним способом (засоби для обігріву приміщення — піч типу "Буржуйка")", — зазначається у матеріалах досудового розслідування.

Житлові контейнери з буржуйками для військових

Обличчя влади

Контейнери, схожі ті, з яких торгують на ринках чи мешкають сторожі, були оснащені ліжками, шафами, обігрівачами, душовими, бойлерами, пральними машинами, сушарками, то ж на дрібниці типу вм’ятин та іржі ніхто не звертав уваги. Військовим є де поспати, поїсти, помитися й відпочити у польових умовах. Чого ще бажати?

І голова Полтавської облради Олександр Біленький, звітуючи наприкінці минулого року про закупівлю для ЗСУ, бадьоро заявляв : "Контейнери (модулі) пройшли апгрейд (тобто оновлення, модернізацію — Авт.)… Є свої корекції з приводу їх конструкцій. Ці корекції були виробником враховані і ми маємо те, що є. На думку військових, воно їх влаштує".

За словами Біленького виходить, що це ніби британська компанія-виробник BorchardLines LTD, а не місцеві підприємці, модернізувала морські контейнери, переобладнавши їх під тимчасове житло для українських військових. А військовослужбовці 116-ї ТРО, мовляв, сказали: "Та нам і так зійде — пом’яте й іржаве".

Будь-який посадовець, в обов'язки якого входить приймання на баланс товарно-матеріальних цінностей, має зафіксувати, що товар відповідає опису в технічній документації, сертифікаті якості, відповідності тощо. Речі ж, призначені для розміщення військових, мають проходити особливий контроль. Та службові особи бригади прийняли багатомільйонний "подарунок" без зауважень, заплющивши очі на невідповідність між характеристиками товару, заявленими в тендерній документації, й реальністю.

Поряд з Олександром Біленьким на тлі старих-нових контейнерів фотографувалися тоді його заступники Олексій Чепурко та Олександр Лемешко, вже колишній начальник ОВА Дмитро Лунін, депутати облради. Оглядаючи конструкції, посадовці нахвалювали їхню якість. Й підкреслювали, що до них ніхто так не дбав про свою тероборону.

Жилові контейнери зсередини обладнані дешевими матеріалами

Разова "прокладка"

Тепер трохи більше про особливу роль ТОВ "Інтерпром-Трейд" (чий статут всього 1000 гривень) у співпраці з обласною радою. Трохи раніше, у вересні минулого року, управління майном придбало у нього без оголошення тендеру ще 26 подібних "відреставрованих" модулів на суму 14,6 млн грн. Слідчі ДБР установили, що ця фірма, з якою активно співпрацював обласний державний орган, має ознаки разової "прокладки". Висновок був зроблений на підставі того, що товариство протягом 3-4 кварталів минулого року намагалося показати реалізацію товарів, які ним раніше не були придбані (ознака так званої "податкової ями"). Тому реєстрація всіх його податкових накладних була заблокована теруправлінням Державної податкової служби в Полтавській області. Окрім податкових накладних, що підтверджували операції з управлінням майном Полтавської обласної ради. Після них фінансова діяльність товариства припинилася.

Цікаво, що основним контрагентом цього товариства було інше ТОВ — "Ауді-Центр-Полтава". У нього воно нібито купувало різні автомобільні запчастини, які нікому не реалізовувало.

ДБР вказує, що ці факти можуть свідчити про схему з розкрадання бюджетних коштів методом штучного завищення ціни товару через "прокладки". Тобто підприємства, які по суті жодних робіт не виконували й послуг не надавали, штучно збільшили ціну товару через нібито "покращення його характеристик", якого насправді не відбулося.

У січні цього року правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 ("Привласнення і розтрата майна"), ч. 4 ст. 425 ("Недбале ставлення до військової служби") КК України. Матеріали досудового слідства розглядає Октябрський райсуд Полтави.

"Дійсно, ДБР проводить службове розслідування, але щодо МОЖЛИВОГО скоєння правопорушення і, що важливо, "посадовими особами". У цій справі у судовому реєстрі "керівництва обласної ради" ви не знайдете. Словосполучення "керівництво обласної ради", як і "керівництво управління майном" відсутнє. Є слово "можливе" і є слово "посадові особи". Різниця між словом "керівництво" і "посадові особи" велика", — завуальовано прокоментував скандальну історію голова облради Олександр Біленький у Telegram .

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