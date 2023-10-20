"Авто получило повреждения, но все живы": как украинский бронемобиль спасает жизни

Бронекапсула "Новатора" выдержала подрыв

Во время выполнения боевого задания на одном из горячих направлений СБА "Новатор" наехал на противотанковую мину. В бронеавтомобиле производства компании "Украинская бронетехника" находился экипаж в полном составе. Все живы.

"Авто получило существенные повреждения. Но бронекапсула выдержала подрыв, осталась невредимой и сохранила жизнь наших военных", — сообщили в Конструкторско-производственном предприятии "Украинская бронетехника".

"Новатор" наехал на противотанковую мину

"На сегодняшний день бронеавтомобиль эвакуирован и передан нашей сервисной бригаде. Мы уже работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить "Новатор" и вернуть бойцам на фронт. Работаем на Победу!" — отмечают на предприятии.

Бронеавтомобиль уже передан на ремонт

Напомним, отечественная компания "Украинская бронетехника" наладила совместное производство минометных выстрелов калибра 120 мм сразу с двумя странами — членами НАТО. Также компания наладила серийное производство 60-миллиметровых минометных мин и поставила для ВСУ более 100 тысяч таких снарядов.