"Авто зазнало ушкоджень, але всі живі": як український бронемобіль рятує життя

Бронекапсула "Новатора" витримала підрив

Під час виконання бойового завдання на одному з гарячих напрямків СБА "Новатор" наїхав на протитанкову міну. В бронеавтомобілі виробництва компанії "Українська бронетехніка" був екіпаж у повному складі. Всі живі.

"Авто зазнало суттєвих ушкоджень. Але бронекапсула витримала підрив, залишилася неушкодженою та зберегла життя наших військових", — повідомили в Конструкторсько-виробничому підприємстві "Українська бронетехніка".

"Новатор" наїхав на протитанкову міну

"На сьогодні бронеавтомобіль евакуйовано та передано нашій сервісній бригаді. Ми вже працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити "Новатор" та повернути бійцям на фронт. Працюємо на Перемогу!" — наголошують на підприємстві.

Бронеавтомобіль вже передано на ремонт

Нагадаємо, вітчизняна компанія "Українська бронетехніка" налагодила спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм одразу з двома країнами — членами НАТО. Також компанія налагодила серійне виробництво 60-міліметрових мінометних мін та поставила для ЗСУ понад 100 тисяч таких снарядів.