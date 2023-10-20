"Авто зазнало ушкоджень, але всі живі": як український бронемобіль рятує життя
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Бронекапсула "Новатора" витримала підрив
Під час виконання бойового завдання на одному з гарячих напрямків СБА "Новатор" наїхав на протитанкову міну. В бронеавтомобілі виробництва компанії "Українська бронетехніка" був екіпаж у повному складі. Всі живі.
"Авто зазнало суттєвих ушкоджень. Але бронекапсула витримала підрив, залишилася неушкодженою та зберегла життя наших військових", — повідомили в Конструкторсько-виробничому підприємстві "Українська бронетехніка".
"На сьогодні бронеавтомобіль евакуйовано та передано нашій сервісній бригаді. Ми вже працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити "Новатор" та повернути бійцям на фронт. Працюємо на Перемогу!" — наголошують на підприємстві.
Нагадаємо, вітчизняна компанія "Українська бронетехніка" налагодила спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм одразу з двома країнами — членами НАТО. Також компанія налагодила серійне виробництво 60-міліметрових мінометних мін та поставила для ЗСУ понад 100 тисяч таких снарядів.