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Прошел Изюм, Чернигов, Сумы и Бахмут: на фронте погиб молодой воин, дома у него осталась маленькая дочь

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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На фронте погиб Дмитрий Семенов
На фронте погиб Дмитрий Семенов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Парню было всего 26 лет

В ходе полномасштабной войны в Украине погиб сержант 105 пограничного отряда имени князя Владимира Великого Дмитрий Семенов. Дома у парня осталась жена и маленькая дочь.

Трагедия случилась в ночь с 28 на 29 октября во время вражеского обстрела. Об этом сообщает издание Kramatorsk.Info.

Погибшему воину было всего 26 лет. Он родился в городе Краматорск, учился в 28 школе, затем в машиностроительном техникуме. После службы в армии он устроился на работу на машиностроительный завод. Вскоре после этого женился.

Во второй день полномасштабного российского вторжения Дмитрия призвали в армию. За эти более чем полтора года он прошел Изюм, Чернигов, Сумы и Бахмут.

"Он был очень искренним, жизнерадостным человеком, даже когда все было плохо, обстрелы, он всегда оставался оптимистом и поддерживал родных, хотя сам был в опасности", – вспоминает брат Дмитрия, Сергей Овчаров.

Дома у погибшего военного осталась супруга и 10-месячная дочь Эмма. Прощание с защитником пройдет в среду, 1 ноября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Украину погиб 18-летний военный Радомир Олейник. прощание с бойцом прошло 31 октября.

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