Украинцев познакомят с героями войны: радио "Байрактар" запустило проект "База"

С украинских воинов хотят "снять маски"

На радиостанции "Байрактар" запустили новый проект под названием "База". Первым героем стал командующий Центром Специальных операций СБУ "Альфа" Евгений Хмара.

В комментарии OBOZ.UA автор и ведущий проекта "База" Артем Бабелин озвучил подробности. Он напомнил, что главные принципы радио "Байраткар", которое было создано в первые дни полномасштабного втордения, — это поднимать и поддерживать боевой дух украинцев, а также создавать новый культ военной победной песни.

"Сегодня мы четко понимаем, что формируется и закаливается в тяжелых боях и стратегических решениях новая элита украинской нации. Это военные. И наша задача сегодня, говоря метафорически, снять с военного его броню, то есть показать персону, личность. Мы искренне хотим, чтобы украинцы продолжали доверять своим защитникам, а для этого с людьми нужно разговаривать", — сказал Артем Бабелин.

Авторы "Базы" отмечают, что военные, в частности командиры, редко могут позволить себе какую-то душевную откровенность. Поэтому задача команды "Байрактар" состоит в как раз в том, чтобы сделать все возможное для знакомства украинцев со своей армией, с людьми и персонами, которые являются позвоночником и мозгом Сил обороны страны.

Что касается героя первого эфира Евгения Хмары, то решения его практически незаметны, но максимально убыточны для врага. Смотрите и слушаете в программе "База" на радио "Байрактар", как и кем выкаливается будущая украинская победа.

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