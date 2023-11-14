Українців познайомлять із героями війни: радіо "Байрактар" запустило проект "База"

З українських воїнів хочуть "зняти маски"

На радіостанції "Байрактор" запустили новий проект під назвою "База". Першим героєм став командувач Центру Спеціальних операцій СБУ "Альфа" Євген Хмара.

У коментарі OBOZ.UA автор та ведучий проекту "База" Артем Бабелін озвучив подробиці. Він нагадав, що головні принципи радіо "Байраткар", яке було створено у перші дні повномасштабного вторгнення, — це піднімати та підтримувати бойовий дух українців, а також створювати новий культ військової переможної пісні.

"Сьогодні ми чітко розуміємо, що формується та загартовується у важких боях та стратегічних рішеннях нова еліта української нації. Це військові. І наше завдання сьогодні, говорячи метафорично, зняти з військового його броню, тобто показати персону, особистість. Ми щиро хочемо, щоб українці продовжували довіряти своїм захисникам, а для цього з людьми треба розмовляти", — сказав Артем Бабелін.

Автори "Бази" зазначають, що військові, зокрема командири, рідко можуть дозволити собі якусь душевну відвертість. Тому завдання команди "Байрактар" полягає в тому, щоб зробити все можливе для знайомства українців зі своєю армією, з людьми та персонами, які є хребтом та мозком Сил оборони країни.

Щодо героя першого ефіру Євгена Хмари, то рішення його практично непомітні, але максимально збиткові для ворога. Дивіться та слухаєте у програмі "База" на радіо "Байрактар", як і ким вигартовується майбутня українська перемога.

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