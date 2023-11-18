Помощник ветерана: в Украине создали новую профессию

Всего планируется подготовить 15 тысяч специалистов

В Винницкой области запустили пилотный проект Министерства ветеранов по созданию в Украине института помощника ветеранов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, такие проекты уже начинают постепенно реализовываться в 10 областях, среди которых и Виннитчина. По словам первой заместительницы ОВА Наталии Заболотной, сейчас к пилоту присоединились шесть территориальных общин области.

По ее словам, с начала работы свои заявки на пост помощника ветеранов подали 68 человек, среди которых 19 уже завершили профильное обучение, а 13 уже начали работу в общинах в Виннице и Тульчине.

"Со следующего понедельника начнется обучение еще 33 будущих помощников, которые прошли собеседование. Надеюсь, что все они в ближайшее время присоединятся к уже работающим помощникам, что значительно уменьшит их нагрузку", — сказала Заболотная.

Экспериментальный проект по запуску института помощников ветеранов ставит целью помочь военнослужащим вернуться от военной жизни к гражданской. Всего же ожидается, что до конца 2024 года в Украине будет около 15 тысяч специалистов в этой области.

Напомним, накануне министр обороны Рустем Умеров анонсировал создание в Украине должности военного омбудсмена.